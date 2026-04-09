«Spark-Down»: Πανελλαδική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά των κροτίδων – Δεκάδες συλλήψεις και χιλιάδες κατασχέσεις

Η δράση με την κωδική ονομασία «Spark-Down» υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την επικράτεια, με στόχο την αποτροπή της παράνομης κατασκευής, εμπορίας και χρήσης κροτίδων και πυροτεχνημάτων.

Χιλιάδες έλεγχοι – 23 συλλήψεις σε μία ημέρα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3.660 έλεγχοι, ενώ συνελήφθησαν 23 άτομα και βεβαιώθηκαν 22 παραβάσεις.

Από τους ελέγχους κατασχέθηκαν:

49.564 κροτίδες

41.447 πυροτεχνήματα

6.370 παιδικά αθύρματα

152 φωτοβολίδες

127 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί

114 βεγγαλικά

2.761 γραμμάρια πρώτων υλών

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από ειδικά συνεργεία που συγκροτήθηκαν με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., λαμβάνοντας υπόψη και τοπικές ιδιαιτερότητες που συνδέονται με περιστατικά τραυματισμών ή ακόμη και απώλειες ζωής από τη χρήση πυροτεχνημάτων.

Συνεχείς επιχειρήσεις από τον Μάρτιο

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ελέγχων που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 7 Μαρτίου. Μέχρι και τις 8 Απριλίου έχουν πραγματοποιηθεί 27.027 έλεγχοι, με 93 συλλήψεις και 79 παραβάσεις.

Στο ίδιο διάστημα έχουν κατασχεθεί:

105.762 κροτίδες

44.139 πυροτεχνήματα

6.975 παιδικά αθύρματα

1.439 αυτοσχέδιοι μηχανισμοί

452 συσκευές εκτόξευσης

163 φωτοβολίδες

149 βεγγαλικά

27.167,64 γραμμάρια πρώτων υλών

Ενδεικτικές υποθέσεις σε όλη τη χώρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένες από τις υποθέσεις που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

Στην Κόρινθος συνελήφθη αλλοδαπή, καθώς σε κατάστημα εντοπίστηκαν πάνω από 32.000 είδη πυροτεχνίας.

συνελήφθη ημεδαπός σε επιχείρηση με περισσότερες από 23.000 κροτίδες.

Στην Αττική συνελήφθη ημεδαπός σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου βρέθηκαν πάνω από 22.000 κροτίδες, καπνογόνα και εξοπλισμός εκτόξευσης.

Στη Μεσσηνία συνελήφθη άνδρας που είχε παραγγείλει 1.000 κροτίδες από το εξωτερικό, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν επιπλέον 59.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι ενόψει Πάσχα

Όπως επισημαίνεται από την Ελληνική Αστυνομία, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Στόχος παραμένει η πρόληψη ατυχημάτων και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, καθώς κάθε χρόνο καταγράφονται σοβαροί τραυματισμοί από τη χρήση παράνομων πυροτεχνημάτων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Πάσχα.

