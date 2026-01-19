Σπάρτη: Καλά στην υγεία τους και οι 8 ορειβάτες μετά την πτώση 200 μέτρων στον Ταΰγετο

Ασφαλείς και καλά στην υγεία τους οι οκτώ ορειβάτες μετά την πτώση στον Ταΰγετο. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε πολύωρη επιχείρηση διάσωσης.

19 Ιαν. 2026 10:26
Pelop News

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης οκτώ ορειβατών που κατέληξαν σε χαράδρα βάθους περίπου 200 μέτρων στον Ταΰγετο. Όλοι μεταφέρθηκαν το βράδυ της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 2026 στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Ταΰγετος: Ώρες αγωνίας για οκτώ ορειβάτες – Τέσσερις τραυματίες μετά από πτώση σε χαράδρα

Οι ορειβάτες, μέλη ορειβατικού συλλόγου από τη Φυλή Αττικής, συμμετείχαν σε χειμερινή εκπαιδευτική δραστηριότητα του συλλόγου τους. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες (ηλικίας 26, 36, 37 και 43 ετών) και τέσσερις γυναίκες (δύο 37χρονες, μία 35χρονη και μία 31χρονη).

Το ατύχημα συνέβη χθες Κυριακή λίγο πριν από τη 13:00, όταν ένας από τους ορειβάτες γλίστρησε σε δύσβατο σημείο. Επειδή η ομάδα ήταν δεμένη μεταξύ της με σχοινιά, το γλίστρημα συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους επτά, με αποτέλεσμα να καταλήξουν σε χαράδρα βάθους περίπου 200 μέτρων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή:

  • Πάνω από 90 πυροσβέστες και εθελοντές
  • Δυνάμεων της ΕΜΑΚ από διάφορες περιοχές της χώρας

Επιχείρησε να συνδράμει και ελικόπτερο Super Puma, ωστόσο λόγω των ισχυρών βορείων ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή, δεν κατέστη δυνατή η ουσιαστική χρήση του.

Σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου Σπάρτης, οι οκτώ ορειβάτες παρουσίασαν κυρίως ήπια συμπτώματα υποθερμίας, ενώ ελάχιστοι έφεραν μώλωπες και εκδορές. Ένας εξ αυτών υπέστη ελαφρύ κάταγμα, χωρίς ωστόσο να απαιτείται χειρουργική επέμβαση. Οι περισσότεροι παρέμειναν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και αναμένεται να λάβουν εξιτήριο εντός της ημέρας (Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026).

Οι διασωθέντες ορειβάτες ευχαρίστησαν τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για την ταχεία και αποτελεσματική τους επέμβαση, ενώ παράλληλα έθεσαν το ζήτημα της ελικοδιάσωσης στη χώρα μας. Επισημαίνουν την ανάγκη για μεγαλύτερη και πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά παρόμοια περιστατικά στο ορεινό πεδίο.

Πηγή: ΕΡΤnews

