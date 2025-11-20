Σπάτα Δυτικής Αχαΐας: Όλοι γνώριζαν ότι το αγοράκι ήταν θύμα δυστυχήματος με «γουρούνα»

Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος που στέρησε τη ζωή στον μικρό Ανδρέα, στην περιοχή του Αγ. Νικολάου Σπάτα, ήταν γνωστές οι συνθήκες του θανάτου του. Οτι δηλαδή δεν έπεσε από μάντρα ευρισκόμενος στην αγκαλιά του 25χρονου θείου του αλλά επέβαινε σε μηχανή, γνωστή ως «γουρούνα», η οποία έπεσε από τον περιγραφόμενο τοίχο. Γεγονός που βγήκε στην επιφάνεια μετά την ομολογία του θείου.

Οταν το ΕΚΑΒ παρέλαβε τα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα στο δυστύχημα, θείο και αγοράκι, έδωσε σήμα για μεταφορά τραυματικών από τροχαίο. Ως τέτοιο καταγράφηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και ακολούθως στον «Αγ. Ανδρέα» όπου αρχικά μετέφερε το ΕΚΑΒ τον θείο και στη συνέχεια πήγε το παιδάκι στο Καραμανδάνειο.

Διαβάστε επίσης: Αχαΐα – Θάνατος 4χρονου στα Σπάτα: Ο δικηγόρος του 25χρονου στην «Π», γιατί οι γονείς απέκρυψαν το τροχαίο

Πέραν αυτού οι γιατροί του Καραμανδανείου που παρέλαβαν το παιδί από την πρώτη στιγμή ανέφεραν ότι πρόκειται για τροχαίο και μάλιστα με μηχανή, δεδομένων των βαρύτατων κακώσεων που έφερε και οι οποίες δεν αιτιολογούνταν από πτώση ύψους δύο μέτρων. Η σχετική ενημέρωση, όπως ανέφεραν γιατροί του νοσοκομείου στην «Π» έγινε και στην Αστυνομία η οποία πήγε στο νοσοκομείο. Οι ίδιοι υγειονομικοί μάς περιέγραψαν ότι την ώρα που το παιδάκι ήταν στο νοσοκομείο οι συγκεντρωμένοι συγγενείς άρχισαν να μιλούν για πτώση από μάντρα.

Ετσι ξεκίνησε η πλοκή μιας διαφορετικής ιστορίας. Ελεγαν πως ο 25χρονος χτύπησε το κεφάλι του στην άκρη ενός μπαλκονιού, ζαλίστηκε και έπεσε αγκαλιά με το παιδί.

Το μυστικό δεν άργησε να αποκαλυφθεί, καθώς ο 25χρόνος άνδρας, καταρρακωμένος από τις τύψεις, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα και ομολόγησε. Οπως εξήγησε, είχε βάλει το παιδί μαζί του στο όχημα για μια μικρή βόλτα και κατά την εκκίνηση, η γουρούνα φέρεται να γλίστρησε και ως αποτέλεσμα κατέληξε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ο 25χρονος και ο μικρός Ανδρέας να χάσει τη ζωή του.

Συγγενικά πρόσωπα φέρεται να έκρυψαν το όχημα σε στάνη προκειμένου να μη συνδεθεί το ατύχημα με την οικογένεια και να μην εμπλακεί κανένα άλλο άτομο. Σχεδόν όλοι γνώριζαν την πραγματική αλήθεια και συμφώνησαν να σιωπήσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η «γουρούνα» βρισκόταν στην κατοχή του πατέρα του παιδιού χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης. Αυτό σήμαινε ότι θα προέκυπταν σημαντικές ευθύνες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



