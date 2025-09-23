Σπηλιόπουλος στον peloponnisos FM: «Σημαντική η νίκη στη Ζάκυνθο, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά»

Ο προπονητής Αλέξης Σπηλιόπουλος, μιλώντας σήμερα για όλα στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – εκτός έδρας»

Σπηλιόπουλος στον peloponnisos FM: «Σημαντική η νίκη στη Ζάκυνθο, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά»
23 Σεπ. 2025 19:36
Pelop News

Με 4 νίκες στα 4 πρώτα παιχνίδια (Κύπελλο- Πρωτάθλημα), η Θύελλα Πατρών έχει κάνει εξαιρετική εκκίνηση και δείχνει ότι ήρθε για να μείνει στη Γ΄ Εθνική.

Ο προπονητής Αλέξης Σπηλιόπουλος, μιλώντας σήμερα στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – εκτός έδρας» τόνισε πως κάθε ματς αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, με συγκέντρωση, ομαδικότητα και πάθος.
Τα βασικά σημεία της συνέντευξης:
Η νίκη της πρεμιέρας κόντρα στη Ζάκυνθο: «Ήταν μια νίκη πολύ σημαντική γιατί επετεύχθη επί ενός αντίπαλου με μεγάλο μπατζετ που έχει έμπειρους παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο υποφέραμε, όμως στα αποδυτήρια μιλήσαμε, είδαμε τι φταίει και μπήκαμε πιο συγκεντρωμένοι με αποτέλεσμα να κάνουμε ευκαιρίες και γκολ. Δυο νίκες μέσα σε εβδομάδα με την ιδία ομάδα δεν είναι εύκολο».
Για το ξεκίνημα που περιλαμβάνει το 4Χ4: Δεν σημαίνει κάτι, εμείς δεν θέλουμε να σταθούμε στο 4Χ4, ίσως αυτά είναι για τους φιλάθλους και τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα, αυτό που κάνουμε είναι να προετοίμασα σε κάθε παιχνίδι να πάρουμε το μεσίτη. Αυτό που θέλω να εστιάσω είναι ότι κοιτάζουμε το κάθε παιχνίδια ξεχωριστά».
Ο φετινός στόχος: «Ο μεγάλος στόχος της Θύελλας είναι η παραμονή στη κατηγορία, κάτι που θέλουμε να γίνει σύντομα και από εκεί και πέρα να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε ένα σύνολο που βασιζόμαστε στην ομαδικότητα και έχουμε δουλέψει πολύ για αυτό».

Ακούστε το ηχητικό:
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Μιλάνο: Weekend απόδραση στην καρδιά της ιταλικής μόδας και κουλτούρας
23:36 Γιατί οι χάκερ λατρεύουν τα cookies; – Πώς θα μείνετε ασφαλείς
23:22 Το νέο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη από το TikTok: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»
23:09 Ήπαρ: 7 τροφές που θωρακίζουν και μειώνουν τα ηπατικά ένζυμα
22:52 Διχασμός: Μία εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση
22:41 Ο ύπνος «ρυθμιστής» της αυξητικής ορμόνης – Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον μηχανισμό
22:33 Αργεντινή: Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο είδος δεινοσαύρου με κόκαλο κροκόδειλου στο στόμα του
22:21 Black Rabbit: Η νέα σειρά του Netflix με τον Τζουντ Λο που «δίκασαν» οι κριτικοί και αποθέωσαν οι θεατές
22:08 Ο Τραμπ, η ομιλία του στον ΟΗΕ, τα χαλασμένα οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Τουρισμός στη Δυτική Ελλάδα: Κερδίζουμε τις εντυπώσεις των επισκεπτών
21:51 Γάζα: Η Ινδονησία προσφέρθηκε να στείλει 20.000 στρατιώτες για διεθνή δύναμη
21:43 Πίεση της Κομισιόν σε Apple, Google, Microsoft και Booking για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών
21:31 Αϊτή: Drone σκότωσε 8 παιδιά στο πάρτι γενεθλίων αρχηγού συμμορίας ΒΙΝΤΕΟ
21:23 Μπιτσάκος στον Peloponnisos FM: «Η Πάτρα έχει μεγάλη παράδοση στο πόλο, θα δώσει ώθηση η Αγυιά»
21:17 Η στιγμή που η βόμβα των ΗΠΑ «τρύπησαν» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
21:15 Η περίπτωση Λοβέρδου: Από το «νέο πόλο» στην «πολιτική επιβίωση»
21:07 Παναθηναϊκός: Οι Ουκρανοί θέλουν παραμονή του Ρεμπρόφ στην Εθνική Ουκρανίας ως το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ
21:06 Τέμπη – Παρέμβαση από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη – Μόνο η πρόεδρος εφετών μπορεί να διατάξει εκταφή
20:59 Στην «Π» ο Σύμβουλος Πρέσβης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι: «Συνηθισμένες οι είσοδοι ρωσικών drones»
20:48 Αφγανιστάν: Άφωνοι εργαζόμενοι αεροδρομίου: Βρήκαν 13χρονο στους τροχούς αεροσκάφους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ