Σπηλιόπουλος στον peloponnisos FM: «Σημαντική η νίκη στη Ζάκυνθο, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά»

Με 4 νίκες στα 4 πρώτα παιχνίδια (Κύπελλο- Πρωτάθλημα), η Θύελλα Πατρών έχει κάνει εξαιρετική εκκίνηση και δείχνει ότι ήρθε για να μείνει στη Γ΄ Εθνική.

Ο προπονητής Αλέξης Σπηλιόπουλος, μιλώντας σήμερα στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – εκτός έδρας» τόνισε πως κάθε ματς αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, με συγκέντρωση, ομαδικότητα και πάθος.

Τα βασικά σημεία της συνέντευξης:

Η νίκη της πρεμιέρας κόντρα στη Ζάκυνθο: «Ήταν μια νίκη πολύ σημαντική γιατί επετεύχθη επί ενός αντίπαλου με μεγάλο μπατζετ που έχει έμπειρους παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο υποφέραμε, όμως στα αποδυτήρια μιλήσαμε, είδαμε τι φταίει και μπήκαμε πιο συγκεντρωμένοι με αποτέλεσμα να κάνουμε ευκαιρίες και γκολ. Δυο νίκες μέσα σε εβδομάδα με την ιδία ομάδα δεν είναι εύκολο».

Για το ξεκίνημα που περιλαμβάνει το 4Χ4: Δεν σημαίνει κάτι, εμείς δεν θέλουμε να σταθούμε στο 4Χ4, ίσως αυτά είναι για τους φιλάθλους και τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα, αυτό που κάνουμε είναι να προετοίμασα σε κάθε παιχνίδι να πάρουμε το μεσίτη. Αυτό που θέλω να εστιάσω είναι ότι κοιτάζουμε το κάθε παιχνίδια ξεχωριστά».

Ο φετινός στόχος: «Ο μεγάλος στόχος της Θύελλας είναι η παραμονή στη κατηγορία, κάτι που θέλουμε να γίνει σύντομα και από εκεί και πέρα να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε ένα σύνολο που βασιζόμαστε στην ομαδικότητα και έχουμε δουλέψει πολύ για αυτό».

