σπιράλ για την δημοτική αρχή: «Στα λόγια χαρίζει, στην πράξη στερεί»

Παρέμβαση με αφορμή τις οφειλές δημοτών και το αλαλούμ στον Δήμο Πατρέων

07 Οκτ. 2025 18:15
Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης αναφέρει:

Νέα κύματα κατασχέσεων και δεσμεύσεων λογαριασμών αντιμετωπίζουν τις τελευταίες μέρες οι πατρινοί δημότες από τον Δήμο Πατρέων. Με αμείωτο ρυθμό οι υπηρεσίες του δήμου, υπό τις ευλογίες της δημοτικής αρχής, βεβαιώνουν και εισπράττουν βάναυσα οφειλές, μέρος των οποίων επιστρέφουν μετά στους οφειλέτες με έωλες, σωρευτικές και ατεκμηρίωτες εισηγήσεις στη Δημοτική Επιτροπή. Στη Διαχείριση Προσόδων του Δήμου Πατρέων επικρατεί συνεχιζόμενο αλαλούμ. Και ενώ στην πράξη στερούνται χρήματα από τους δημότες, η δημοτική αρχή βαυκαλίζεται, επικαλούμενη –στα λόγια- ότι «χαρίζει» χρέη.

Πρόσφατο παράδειγμα: με πρόσφατη εισήγηση προς την Δημοτική Επιτροπή, ο Δήμος Πατρέων επέστρεψε -δια της απαλλαγής- προσαυξήσεις βεβαιωμένων οφειλών του ΣΥΔΙΣΑ. Την ίδια ώρα, όμως, δεν δείχνει ανάλογη διάθεση και ευαισθησία για συμπολίτες μας που διεκδικούν από τον δήμο ποσά που αφορούν την επιβίωσή τους. Αλγεινή η εικόνα πλήθους δημοτών που προσέρχονται στο Νέο Δημαρχείο για να καταθέσουν τις ενστάσεις τους και να διεκδικήσουν να τους επιστραφούν τα «αχρεωστήτως καταβληθέντα». Κι όταν για κάποιους η διαδικασία έχει αίσια κατάληξη, γίνονται δέκτες της διαστρεβλωμένης αλήθειας: «σας τα πήρε το Κράτος, σας τα επιστρέφει ο Δήμαρχος». Παραπληροφόρηση, παραπλάνηση και ηθελημένη σύγχυση.

Όλο αυτό το μπέρδεμα έχει προφανώς επίδραση και στα οικονομικά του Δήμου Πατρέων, ειδικά όταν δεν υπάρχει σαφής χρονικός ορίζοντας για το πότε θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των διαγραφών και επιστροφών. Αποτέλεσμα: το ταμείο εμφανίζεται με «φουσκωμένα» έσοδα και οι προϋπολογισμοί δαπανών είναι δύσκολο να ισχύσουν, να υλοποιηθούν αλλά και να παρακολουθηθούν.

Στις συνεχιζόμενες εκκλήσεις δημοτών για το «πως να αντιμετωπίσουν τη λαίλαπα των ξαφνικών δεσμεύσεων λογαριασμών τους», το σπιράλ παροτρύνει τους Πατρινούς να αναζητούν νομικές συμβουλές, να επιβεβαιώνουν τη νομική βάση των δεσμεύσεων λογαριασμών τους και να καταθέτουν αιτήματα και ερωτήματα στο πρωτόκολλο του δήμου. Υπενθυμίζουμε πως όλη αυτή η αναστάτωση και ταλαιπωρία είναι φυσική απόρροια της «πολιτικής Πελετίδη» σύμφωνα με την οποία παρότρυνε τον κόσμο της Πάτρας να αθετεί τις υποχρεώσεις του (ακόμα και με έκδοση ψευδο-εντέλλεσθε!), ως δεν είχε ούτε αρμοδιότητα, ούτε δίκιο, ούτε τελικά την ισχύ που εκτιμούσε. Κοινώς: μπάχαλο.

 
