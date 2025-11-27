Σπιράλ: Ψηφιακό Μουσείο για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «σπιράλ» αναφέρει:

Τις κυβιστήσεις της Δημοτικής Αρχής που γίνονται για το καλό της πόλης πάντα θα τις χαιρετίζει το σπιράλ. Επαινούμε τον δήμαρχο, επομένως, που επιτέλους «επέστρεψε στην κανονικότητα», φέρνοντας ξανά στην Ολυμπιακή Πάτρα την διέλευση της Ολυμπιακής Δάδας. Μετά από τα «επαναστατικά» χρόνια και τις παλινωδίες (άλλοτε την υποδεχόταν με πύρινες ομιλίες που ενοχλούσαν την ολυμπιακή κοινότητα, άλλοτε φρόντιζε να μην σταματάει καν η λαμπαδηδρομία εδώ, προ δύο ετών πιέστηκε από τις πρωτοβουλίες άλλων και οργάνωσε μία στάση-παρωδία στο δημαρχείο), φέτος κάνει το αυτονόητο. Έτσι υποδεχτήκαμε στην πόλη το Ολυμπιακό Φως, έστω με προχειρότητες ξανά στο τελετουργικό και αστοχίες στις επιλογές των λαμπαδηδρόμων –ας είναι.

Το σπιράλ υπερθεμάτισε το 2024 για την ανάγκη αξιοποίησης της σχέσης της Πάτρας με τον Ολυμπισμό, της κοντινότερης στην Ολυμπία μεγαλούπολης, της πόλης που ήταν πάντοτε σταθμός κάθε ολυμπιακής διαδρομής, της πόλης τόσων Ολυμπιονικών, της γενέτειρας του ποιητή του Ολυμπιακού Ύμνου και τόσων άλλων στοιχείων που ταυτίζουν την ιστορία της με τα ολυμπιακά ιδεώδη. Διοργανώσαμε, μάλιστα, επί μήνες την μοναδική έκθεση ολυμπιακών δαδών με τίτλο «Η Φλόγα του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού» από την οποία πέρασαν χιλιάδες επισκέπτες, επικροτώντας το σκεπτικό και τις προτεινόμενες προοπτικές εξωστρέφειας.

«Σήμερα, εδώ στη Στέγη Γραμμάτων “Κωστής Παλαμάς”, στο σπίτι που γεννήθηκε ο σπουδαίος ποιητής, παρουσιάζουμε την ψηφιοποιημένη εκδοχή εκείνης της έκθεσης. Πρόκειται για ένα σύγχρονο Ψηφιακό Μουσείο με θέμα την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία, που αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας και θα “εδρεύει” πλέον μόνιμα στο site του σπιράλ (spiralpatras.gr), όπου και θα είναι ελεύθερα επισκέψιμο από τον καθένα». Αυτά δήλωσε συγκινημένος ο επικεφαλής της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης της πόλης, Πέτρος Ψωμάς, παρουσιάζοντας το project και τους στενούς συνεργάτες του: Στέφανο Δημητρόπουλο, υπεύθυνο συγκέντρωσης του υλικού, Ηλία Διαμαντάκο και Τηλέμαχο Τσουραμάνη, δημιουργούς του Ψηφιακού Μουσείου, μέλη της φωτογραφικής ομάδας «641».

Το σπιράλ χαίρεται που οι παρεμβάσεις του οδηγούν ενίοτε σε αλλαγή στάσης της δημοτικής αρχής. Έγινε με τη στροφή στα ΣΔΙΤ (στου Λαδόπουλου και αλλού), έγινε με την αποδοχή χορηγιών σε εκδηλώσεις και δομές (έστω σπασμωδικά και περιορισμένα), έγινε με την κατάρτιση Κανονιστικής για την εστίαση (επιτέλους! το πρώτο σχέδιο είναι μια καλή αρχή), γίνεται τώρα και με την επιστροφή της λαμπαδηδρομίας στην Πάτρα! Είθε να ακολουθήσουν κι άλλες πρωτοβουλίες για το καλό της πόλης, στην προτεινόμενη από το σπιράλ λογική. Ιδού μερικές νέες –επιτακτικές, προτεινόμενες στη δημοτική αρχή) κυβιστήσεις: επιδιόρθωση της μαρίνας (όχι μόνο εξαγγελίες της), δημιουργία Δημοτικής Αστυνομίας (για διευκόλυνση της λειτουργίας της πόλης), αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας (που θα δώσει «ανάσα» και στο ταμείο), εκλογίκευση στη θέση για το τρένο (μπας και το δούμε κάποτε στην Πάτρα). Είθε η στροφή στον ρεαλισμό να συνεχιστεί –κι εμείς θα είμαστε πρώτοι στο χειροκρότημα.

