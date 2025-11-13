Σπίτι μου 2: Αλλαγές στα κριτήρια για περισσότερους δικαιούχους, ποιοι θα ωφεληθούν

Αλλαγές στα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος «Σπίτι Μου 2» ετοιμάζει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με στόχο να ενταχθούν περισσότεροι πολίτες και να αυξηθούν οι αιτήσεις.

Η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανακοίνωσε ότι οι νέες ρυθμίσεις θα αφορούν κυρίως 50άρηδες, διευκολύνοντας την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Οι λεπτομέρειες αναμένονται έως το τέλος Νοεμβρίου 2025, ακολουθούμενες από ενημερωτική καμπάνια.

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε στις αρχές του 2025, έχει απορροφήσει μέχρι τον Οκτώβριο περίπου το 30,3% των κονδυλίων, σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε ότι η απορρόφηση φτάνει πλέον το 65% (1,3 δισ. ευρώ), με 10.500 πολίτες να έχουν εξασφαλίσει σπίτι. Το πρόγραμμα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο 2026, όταν λήγει το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα τρέχοντα κριτήρια περιλαμβάνουν ηλικίες 25-50 ετών, χωρίς άλλο ακίνητο, με ελάχιστο εισόδημα 10.000 ευρώ και ανώτατα όρια από 20.000 έως 31.000 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση (προσαύξηση 4.000-5.000 ευρώ ανά παιδί). Τα δάνεια αφορούν ακίνητα έως 150 τ.μ., κατασκευής πριν το 2007, με μέγιστο ποσό 190.000 ευρώ (έως 250.000 ευρώ αξίας), και επιδότηση 50% του επιτοκίου (75% για τρίτεκνους, πολύτεκνους, ΑΜΕΑ και συγκεκριμένους δήμους Έβρου).

Η αύξηση των τιμών ακινήτων αποτελεί εμπόδιο, με την Τράπεζα της Ελλάδος να επισημαίνει ότι το πρόγραμμα ενισχύει τη ζήτηση για παλιά ακίνητα, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές. Ωστόσο, η υπουργός σημείωσε ότι η αύξηση είναι ανάλογη με την αγορά, ενώ πολλά κλειστά ακίνητα επανήλθαν λόγω ζήτησης.

Η διεύρυνση των κριτηρίων αναμένεται να διευκολύνει νέες αιτήσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά πρώτης κατοικίας και υποστηρίζοντας τους πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω υψηλών τιμών ακινήτων.

