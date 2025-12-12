Στα δικαστήρια Καλαμάτας οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα – Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία

Στα δικαστήρια Καλαμάτας έφτασαν οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία στη δολοφονία δύο ανδρών στη Φοινικούντα, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Η ανακρίτρια φαίνεται να θεωρεί τον 22χρονο που παραδόθηκε ως πιθανό φυσικό αυτουργό, χωρίς όμως να έχει πλήρως απαντηθεί ποιος ήταν ο δράστης της εν ψυχρώ εκτέλεσης.

Όπως αναφέρει το Ertnews, η ανακρίτρια φαίνεται να προσανατολίζεται στο να αποδώσει στον 22χρονο που εμφανίστηκε αυτοβούλως στις αρχές τον ρόλο του φυσικού αυτουργού, καθώς θεωρεί ότι ήταν εκείνος που μπήκε στη σκηνή του εγκλήματος στα κρίσιμα τέσσερα λεπτά το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Παρ’ όλα αυτά, το μεγαλύτερο ερώτημα παραμένει: ποιος ήταν το «έμπειρο χέρι» που εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 68χρονο και τον 61χρονο;

Χθες, οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους.

Θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό ότι σήμερα θα ζητήσουν και θα λάβουν προθεσμία, ώστε οι συνήγοροί τους να ενημερωθούν πλήρως για τη δικογραφία και τα στοιχεία της υπόθεσης.

Ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, όπως και ο 31χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός του φίλος, δηλώνουν πως βρίσκονται «σε πλήρη έκπληξη» και αρνούνται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



