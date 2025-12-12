Στα δικαστήρια Καλαμάτας οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα – Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία

Οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθούν. Η ανακρίτρια φέρεται να αποδίδει τον ρόλο του φυσικού αυτουργού στον 22χρονο που παραδόθηκε, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος εκτέλεσε το έγκλημα.

Στα δικαστήρια Καλαμάτας οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα – Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία
12 Δεκ. 2025 12:21
Pelop News

Στα δικαστήρια Καλαμάτας έφτασαν οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία στη δολοφονία δύο ανδρών στη Φοινικούντα, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Η ανακρίτρια φαίνεται να θεωρεί τον 22χρονο που παραδόθηκε ως πιθανό φυσικό αυτουργό, χωρίς όμως να έχει πλήρως απαντηθεί ποιος ήταν ο δράστης της εν ψυχρώ εκτέλεσης.

Όπως αναφέρει το Ertnews, η ανακρίτρια φαίνεται να προσανατολίζεται στο να αποδώσει στον 22χρονο που εμφανίστηκε αυτοβούλως στις αρχές τον ρόλο του φυσικού αυτουργού, καθώς θεωρεί ότι ήταν εκείνος που μπήκε στη σκηνή του εγκλήματος στα κρίσιμα τέσσερα λεπτά το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Παρ’ όλα αυτά, το μεγαλύτερο ερώτημα παραμένει: ποιος ήταν το «έμπειρο χέρι» που εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 68χρονο και τον 61χρονο;

Χθες, οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους.

Θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό ότι σήμερα θα ζητήσουν και θα λάβουν προθεσμία, ώστε οι συνήγοροί τους να ενημερωθούν πλήρως για τη δικογραφία και τα στοιχεία της υπόθεσης.

Ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, όπως και ο 31χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός του φίλος, δηλώνουν πως βρίσκονται «σε πλήρη έκπληξη» και αρνούνται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις πράξεις που τους αποδίδονται.

