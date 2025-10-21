Στα Καλάβρυτα για την 28η Οκτωβρίου ο Βασίλης Κικίλιας

Παρών στις επετειακές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου στα Καλάβρυτα, θα είναι ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας είναι το πρόσωπο που φέτος θα εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση στις Εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Καλαβρύτων, για την Εθνική Επέτειο της της 28ης Οκτωβρίου.

