Σταμάτης Γονίδης: Έχω δει παιδί που είναι σε κώμα μήνες, να του λέω ένα τραγούδι μου και να σηκώνεται απάνω
24 Ιαν. 2026 21:31
Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Σταμάτης Γονίδης και μίλησε τόσο για την πίστη του στον Θεό όσο και για μία στιγμή της ζωής του, που – όπως ισχυρίζεται – κατάφερε να κάνει ένα παιδί να ξυπνήσει από κώμα, λέγοντάς του ένα τραγούδι.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε το Σάββατο (24.01.2026) στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και δήλωσε ότι μετά τον θάνατο το σώμα πρέπει να ενταφιάζεται και όχι να καίγεται. Μάλιστα, ο Σταμάτης Γονίδης επισήμανε ότι αν καίγαμε τους αγίους δε θα υπήρχαν.

«Ο Χριστός ετάφη. Δεν τον κάψανε. Πιστεύω ότι το σώμα πρέπει να ταφεί, γιατί ένα λουλούδι όταν θα ρίξεις τον καρπό ας πούμε μέσα στο χώμα, στη γη, θα φυτρώσει ένα λουλούδι. Άμα τον κάψεις, δεν θα βγει τίποτα. Δε θα υπήρχαν άγιοι αν τους καίγανε», είπε στην ερώτηση σχετικά με την καύση των νεκρών.

«Η πίστη κάνει θαύματα. Όταν πιστέψεις, γίνεται το θαύμα. Έχω δει παιδί που είναι σε κώμα μήνες, να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια», σημείωσε ακόμα ο Σταμάτης Γονίδης, προσθέτοντας: «Ήταν το “Χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου”.

«Μου είχε πει η μητέρα του ότι αυτό είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Μπορείτε να του το πείτε μήπως γίνει ένα θαύμα; Όταν του τραγούδησα, από κει που ήταν ακίνητος μήνες, ξαφνικά σηκώνεται, γυρνάει και με κοιτάζει στα μάτια», είπε ακόμα για το περιστατικό.

Στη συνέχεια, ο Σταμάτης Γονίδης είπε τη γνώμη του για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέροντας: «Αυτό που γνωρίζω εγώ για τον Γιώργο είναι πως είναι πολύ καλός καλλιτέχνης και είναι καλό παιδί. Από κει και πέρα, το τι συμβαίνει στον χώρο του, ή πώς κινείται και αυτά δεν τα γνωρίζω εγώ».

 

«Άμα γίνει βιβλίο η ζωή μου δεν θα μπορούμε να το σηκώσουμε από κάτω. Το να γίνει ταινία… θα είναι αυστηρώς ακατάλληλο», δήλωσε ακόμα για την περίπτωση που η ζωή του γίνει βιβλίο.

