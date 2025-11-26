Στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ

Οι εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) προχωρούν σε τετράωρη στάση εργασίας τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 30 Νοεμβρίου 2025, από τη 01:00 έως τις 05:00 π.μ.

Η κινητοποίηση αφορά:

Μετρό (Γραμμές 2 & 3)

Ηλεκτρικός (Γραμμή 1 – ΗΣΑΠ)

Τραμ

Κατά συνέπεια, τα πρώτα πρωινά δρομολόγια του Σαββάτου θα ξεκινήσουν με καθυστέρηση, ενώ η κανονική λειτουργία θα επανέλθει σταδιακά μετά τις 05:00 π.μ.

Στην κοινή τους ανακοίνωση τα σωματεία των εργαζομένων χαρακτηρίζουν τη στάση εργασίας «άμεση απάντηση» στις επανειλημμένες «ασύνετες και αβάσιμες» δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, που αφορούν ζητήματα τα οποία, όπως τονίζουν, έχουν ήδη ρυθμιστεί στη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2024-2025.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν:

Αυξήσεις μισθών

Αύξηση των προσαυξήσεων για νυχτερινή εργασία και εργασία σε αργίες

