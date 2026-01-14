Σταθερό το ποσοστό ανεργίας παγκοσμίως το 2026, αλλά με έλλειμμα ποιοτικών θέσεων εργασίας

Σταθερή αναμένεται να παραμείνει η απασχόληση σε παγκόσμιο επίπεδο το 2026, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO), ο οποίος ωστόσο επισημαίνει ότι πίσω από τη σταθερότητα των αριθμών εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρό έλλειμμα αξιοπρεπών και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Στην ετήσια έκθεσή του για την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα, ο ILO εκτιμά ότι το παγκόσμιο ποσοστό ανεργίας θα διατηρηθεί στο 4,9% το 2026, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 186 εκατομμύρια ανέργους. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε θέσεις χαμηλής ποιότητας, με περιορισμένη ασφάλεια και δικαιώματα.

Ο οργανισμός προειδοποιεί ότι σχεδόν 300 εκατομμύρια εργαζόμενοι συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, με εισόδημα κάτω από 3 δολάρια την ημέρα. Παράλληλα, η άτυπη απασχόληση καταγράφει αυξητικές τάσεις, με τον αριθμό των εργαζομένων σε άτυπες θέσεις να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2,1 δισεκατομμύρια έως το 2026, γεγονός που συνεπάγεται περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνική προστασία και εργασιακή ασφάλεια.

Σε δήλωσή του που συνοδεύει την έκθεση, ο γενικός διευθυντής του ILO, Ζιλμπέρ Ουνγκμπό, επισημαίνει ότι η ανθεκτικότητα της οικονομικής ανάπτυξης και τα σταθερά ποσοστά ανεργίας δεν πρέπει να αποκρύπτουν τη βαθύτερη πραγματικότητα της φτώχειας, της άτυπης εργασίας και του κοινωνικού αποκλεισμού για εκατοντάδες εκατομμύρια εργαζόμενους.

Ιδιαίτερα ευάλωτη παραμένει η ομάδα των νέων, με την ανεργία στις ηλικίες 15 έως 24 ετών να διαμορφώνεται στο 12,4% το 2025, έναντι 12,6% το 2024. Περίπου 260 εκατομμύρια νέοι παγκοσμίως βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού.

Ο ILO εφιστά επίσης την προσοχή στους πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση, ιδιαίτερα για τους νέους πτυχιούχους σε χώρες υψηλού εισοδήματος. Αν και ο συνολικός αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση παραμένει αβέβαιος, η έκθεση τονίζει την ανάγκη στενής παρακολούθησης των εξελίξεων.

Παράλληλα, εξακολουθούν να καταγράφονται έντονες ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, με τις γυναίκες να αποτελούν μόλις τα δύο πέμπτα των απασχολούμενων παγκοσμίως και να έχουν 24% μικρότερη πιθανότητα συμμετοχής στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με τους άνδρες.

Στην έκθεση αναδεικνύεται, τέλος, ο αντίκτυπος των δημογραφικών αλλαγών και των διαταραχών στο παγκόσμιο εμπόριο στην απασχόληση. Ο ILO υπογραμμίζει την ανάγκη συντονισμένων πολιτικών που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα, θα περιορίσουν τις ανισότητες και θα αξιοποιήσουν το εμπόριο και την τεχνολογία ως μοχλούς δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, ιδίως στις φτωχότερες χώρες.

Σημειώνεται ότι το 2024 περίπου 465 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως εξαρτώνταν από την εξωτερική ζήτηση μέσω των εξαγωγών και των σχετικών εφοδιαστικών αλυσίδων, γεγονός που καθιστά τις εμπορικές εντάσεις κρίσιμο παράγοντα για την πορεία της απασχόλησης.

