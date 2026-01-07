Αμετακίνητος στις θέσεις του βρίσκεται ο σκληρός πλέον πυρήνας των αγροτικών κινητοποιήσεων, εν αναμονή των σημερινών κυβερνητικών ανακοινώσεων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Οι αγρότες επιμένουν ότι το κόστος παραγωγής δοκιμάζει τα όριά τους, διατηρώντας τα μπλόκα ως μέσο πίεσης για να αποσπάσουν όσο περισσότερα μπορούν.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση προετοιμάζει παρεμβάσεις με στόχο την εκτόνωση της κατάστασης, ποντάροντας στον διάλογο και σε στοχευμένες λύσεις, αλλά και στέλνοντας, ταυτόχρονα, σαφές μήνυμα επαναφοράς της κανονικότητας στα εθνικά δίκτυα.

Κυβέρνηση και αγρότες βρίσκονται πλέον σε σταυροδρόμι αποφάσεων.