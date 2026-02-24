ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι περικοπές αποδοχών υπαλλήλων του ΥΠΕΞ

Αντισυνταγματικές έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τις διατάξεις που προέβλεπαν μειώσεις αποδοχών σε μόνιμους υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών, δικαιώνοντας όσους είχαν προσφύγει κατά των σχετικών μέτρων.

24 Φεβ. 2026 12:46
Pelop News

Αντίθετες στο Σύνταγμα έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τις διατάξεις του νόμου 4093/2012, καθώς και τη σχετική υπουργική απόφαση που επέβαλαν μειώσεις στις αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών.

Με τις αποφάσεις υπ’ αριθμ. 105 έως 108/2026, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Μιχάλη Πικραμένου και εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Γεωργία Ανδριοπούλου, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο έκρινε ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις παραβιάζουν θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές, όπως την αρχή της αναλογικότητας και την ισότητα στην κατανομή των δημόσιων βαρών, όπως προβλέπεται στα άρθρα 25 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση για μόνιμους υπαλλήλους των διπλωματικών υπηρεσιών και συναφών κλάδων — μεταξύ αυτών εμπειρογνώμονες, στελέχη Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και υπαλλήλους της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας — οι οποίοι είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη αμφισβητώντας τη συνταγματικότητα των περικοπών.

Η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει συνολικά τη συζήτηση γύρω από τις μισθολογικές ρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα όταν αυτές συνδέονται με μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής.

