Στεφάν Λανουά: Λάθος οι κόκκινες σε Μεϊτέ και Μαρίν! ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, ανέλυσε τις αποφάσεις των διαιτητών στα παιχνίδια της 12ης αγωνιστικής της Super League και τόνισε ότι ήταν λανθασμένες οι κόκκινες κάρτες στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ και στον Μαρίν της ΑΕΚ.

Η ανάλυση του Λανουά επισήμανε επίσης ότι ήταν σωστά και τα τρία πέναλτι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ για τη 12η αγωνιστική της Super League, υποστηρίζοντας όμως ότι δεν έπρεπε να αποβληθεί στη Λεωφόρο, ο Μαρίν.

Στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό αντίστοιχα, ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ εξήγησε γιατί δεν έπρεπε να δοθεί η κόκκινη κάρτα στον Μεϊτέ, αλλά και γιατί σωστά δεν υπήρξε πέναλτι σε χέρι του Λιάγκα.

Πιθανές είναι έτσι και οι τιμωρίες διαιτητών.

