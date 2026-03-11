Στέγαση στην Ε.Ε.: Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά μέτρα για τιμές, ενοίκια και Airbnb

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η τελική έκθεση της ειδικής επιτροπής για τη στεγαστική κρίση, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο συγκροτημένο ευρωπαϊκό πλαίσιο παρεμβάσεων στην αγορά κατοικίας. Οι ευρωβουλευτές ζητούν μέτρα που θα ενισχύσουν την πρόσβαση σε αξιοπρεπή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή στέγαση, σε μια περίοδο κατά την οποία εκατομμύρια πολίτες στην Ε.Ε. βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλά ενοίκια, αυξημένο κόστος αγοράς και επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης.

Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκεται η ανάγκη να στηριχθούν οι κατασκευές και οι ανακαινίσεις, ώστε να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά ειδικά ευρωπαϊκά κονδύλια για αναβάθμιση κτιρίων, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, υπογραμμίζοντας ότι η στεγαστική πολιτική συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής, την κοινωνική συνοχή και την πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με τους ευρωβουλευτές να τονίζουν ότι δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την οικονομική προσιτότητα των πόλεων. Η θέση του Κοινοβουλίου είναι ότι η επερχόμενη νομοθεσία θα πρέπει να διατηρεί μια ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και στο δικαίωμα πρόσβασης σε κατοικία για τους μόνιμους κατοίκους.

Στην ίδια κατεύθυνση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά φορολογικά κίνητρα υπέρ των νοικοκυριών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, απαλλαγές για νέους αγοραστές πρώτης κατοικίας και ρυθμίσεις που θα κάνουν πιο προσιτές τις μακροχρόνιες μισθώσεις. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η δημόσια και κοινωνική στέγαση πρέπει να έχει ουσιαστικό μερίδιο στην αγορά των πόλεων, ώστε να ενισχυθεί η προσφορά κατοικιών για πιο ευάλωτες ομάδες.

Έμφαση δίνεται και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν απλούστερες και ψηφιακές διαδικασίες αδειοδότησης, καθώς και στόχο διεκπεραίωσης των πολεοδομικών αιτήσεων μέσα σε 60 ημέρες, με σκοπό να επιταχυνθούν τα έργα κατασκευής και ανακαίνισης. Την ίδια στιγμή, ζητούν περισσότερες επενδύσεις στον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό τομέα, ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της Ε.Ε. και μεγαλύτερη στήριξη σε καινοτόμα και βιώσιμα υλικά και προϊόντα.

Η έκθεση ζητά επίσης βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους εξειδικευμένους εργαζόμενους στις κατασκευές και στις ανακαινίσεις, με περισσότερη κατάρτιση, δίκαιες αμοιβές και ευκολότερη κινητικότητα εργατικού δυναμικού εντός της Ε.Ε. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η στεγαστική κρίση δεν αποτελεί μεμονωμένο πρόβλημα κάποιων χωρών, αλλά μια ευρωπαϊκή κοινωνική και οικονομική πρόκληση που απαιτεί συντονισμένη απάντηση.

Ο εισηγητής της έκθεσης, Borja Giménez Larraz, ανέφερε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει έλλειμμα 10 εκατομμυρίων κατοικιών, ενώ τα ενοίκια έχουν αυξηθεί πάνω από 30%, με τους νέους και τις οικογένειες να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ειδικής επιτροπής Irene Tinagli χαρακτήρισε τη στέγαση θεμελιώδη κοινωνική προτεραιότητα και σημείωσε ότι η κρίση επηρεάζει πλέον όλα τα κράτη-μέλη.

