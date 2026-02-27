Στεγαστική αρωγή: «Εξπρές» αποζημιώσεις πληγέντων, το νέο νομοσχέδιο βάζει τέλος στη γραφειοκρατία

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Νέο πλαίσιο μέτρων Στεγαστικής Αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές», που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο, στοχεύει στη δραστική μείωση του χρόνου από τη φυσική καταστροφή έως την ουσιαστική στήριξη των πολιτών, μέσω απλοποίησης διαδικασιών, ψηφιοποίησης και κατάργησης γραφειοκρατικών εμποδίων.

«Η κλιματική κρίση επιβάλλει ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Το υφιστάμενο σύστημα χαρακτηριζόταν από χρονοβόρες έγχαρτες διαδικασίες και άδικους αποκλεισμούς. Μετατοπίζουμε το κέντρο βάρους στην απλοποίηση και την αξιοποίηση ψηφιακών υποδομών», δήλωσε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Κύριες αλλαγές του νέου πλαισίου:

Ψηφιοποίηση μέσω e-Άδειες: Πλήρης αξιοποίηση της πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για διαφάνεια, διαλειτουργικότητα και ταχύτερη επεξεργασία αιτήσεων.

Πλήρης αξιοποίηση της πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για διαφάνεια, διαλειτουργικότητα και ταχύτερη επεξεργασία αιτήσεων. Άρση του 100% συναίνεσης συνιδιοκτητών: Καταργείται η απαίτηση ομόφωνης απόφασης όλων των συνιδιοκτητών για αποκατάσταση κτιρίων – ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια τα προηγούμενα χρόνια.

Καταργείται η απαίτηση ομόφωνης απόφασης όλων των συνιδιοκτητών για αποκατάσταση κτιρίων – ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια τα προηγούμενα χρόνια. Εστίαση στον ένοικο: Η ενίσχυση δίνεται πλέον σε αυτόν που πραγματικά κατοικεί και πλήττεται, και όχι μόνο στον τυπικό ιδιοκτήτη.

Η ενίσχυση δίνεται πλέον σε αυτόν που πραγματικά κατοικεί και πλήττεται, και όχι μόνο στον τυπικό ιδιοκτήτη. Απλοποίηση απόδειξης κυριότητας: Μειώνεται σημαντικά ο διοικητικός φόρτος για την τεκμηρίωση ιδιοκτησίας, επιταχύνοντας τις εκταμιεύσεις.

Μειώνεται σημαντικά ο διοικητικός φόρτος για την τεκμηρίωση ιδιοκτησίας, επιταχύνοντας τις εκταμιεύσεις. Ενιαίο σύστημα ενισχύσεων: Περιλαμβάνει: Στεγαστική αρωγή και πρώτη οικονομική βοήθεια. Επιδότηση προσωρινής στέγασης (ενοίκιο ή συγκατοίκηση). Εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις και παραχώρηση μεταφερόμενων οικίσκων.

Περιλαμβάνει:

Ιδιαίτερη πρόβλεψη γίνεται για πληγέντες από παλαιότερες καταστροφές που δεν ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες χωρίς δική τους υπαιτιότητα, δίνοντάς τους δυνατότητα ένταξης στο νέο πλαίσιο.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η αποτροπή εγκατάλειψης οικισμών, η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η δημιουργία προβλέψιμου, γρήγορου και δίκαιου μηχανισμού στήριξης απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

