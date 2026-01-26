Στέγη, κοινωνική συνοχή και υγεία στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, η ατζέντα

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνονται σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορούν τη λειτουργία του κράτους, την οικονομία, την κοινωνική πολιτική, την Υγεία, την Ενέργεια και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

Ειδικότερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης θα παρουσιάσει ρυθμίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία ενός κράτους πιο φιλικού προς τον πολίτη.

Ακολούθως, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου θα παρουσιάσουν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Το νομοσχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα παρουσιάσει ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και η υφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη θα αναφερθούν στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο που αφορά τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος θα παρουσιάσουν το σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μέσω της ενσωμάτωσης ευρωπαϊκών οδηγιών.

Τέλος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1463 και τη σύσταση της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Στις 18:00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση για το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator», στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών.

