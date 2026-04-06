Στενά του Ορμούζ: Αυξήθηκαν οι διελεύσεις πλοίων, αλλά η κίνηση παραμένει πολύ χαμηλά

Σε χαμηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε περιορισμένη αύξηση στις διελεύσεις πλοίων. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, 15 πλοία πέρασαν από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα αφού έλαβαν ειδική άδεια από τις ιρανικές Αρχές, ενώ στοιχεία που επικαλούνται διεθνή δίκτυα ανάλυσης της ναυσιπλοΐας δείχνουν ότι συνολικά οι διελεύσεις παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από τα συνηθισμένα επίπεδα.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ότι, παρά τις επιλεκτικές εξαιρέσεις και τα περιορισμένα ανοίγματα, το Ορμούζ δεν έχει επιστρέψει σε κανονική λειτουργία. Το Reuters μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη δεσμευτεί σε πλήρη επαναφορά της ναυσιπλοΐας, ενώ εξακολουθεί να συνδέει οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη με ένα ευρύτερο πολιτικό και διπλωματικό πακέτο. Στο ίδιο πλαίσιο, παραμένει ανοιχτή και η συζήτηση για νέα φόρμουλα συμφωνίας που θα μπορούσε να περιλαμβάνει άμεση κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια συνολική διευθέτηση της κρίσης.

Οι τελευταίες ώρες χαρακτηρίζονται από έντονη διπλωματική κινητικότητα. Σύμφωνα με το Reuters, ΗΠΑ και Ιράν έχουν λάβει μέσω Πακιστάν ένα σχέδιο δύο σταδίων, το οποίο προβλέπει άμεση εκεχειρία και επόμενο γύρο συνομιλιών για πιο συνολική συμφωνία, με κεντρικό στοιχείο και την επαναλειτουργία των Στενών. Την ίδια ώρα, το Axios έχει μεταδώσει ότι στο τραπέζι βρίσκεται και σενάριο 45ήμερης κατάπαυσης του πυρός, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική δέσμευση από την ιρανική πλευρά.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αμερικανική πίεση παραμένει ισχυρή. Το Reuters και άλλα διεθνή μέσα μετέδωσαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συνδέσει ευθέως το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αποφυγή νέων επιθέσεων κατά ιρανικών υποδομών, διατηρώντας υψηλά την ένταση και το στοιχείο του τελεσιγράφου. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη εμφανίζεται να απορρίπτει λύσεις που θα άνοιγαν το πέρασμα μόνο προσωρινά ή υπό αμερικανικούς όρους, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει η κατάσταση απλώς στο προηγούμενο μοντέλο λειτουργίας.

Η σημασία των εξελίξεων είναι πολύ μεγάλη για τη διεθνή οικονομία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους για τη διακίνηση ενέργειας παγκοσμίως. Η περιορισμένη κυκλοφορία πλοίων και η αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια της διέλευσης έχουν ήδη τροφοδοτήσει νευρικότητα στις αγορές πετρελαίου, με τους αναλυτές να παρακολουθούν πλέον κάθε διπλωματικό ή στρατιωτικό σήμα ως πιθανό καταλύτη για την επόμενη κίνηση.

Το βασικό συμπέρασμα, προς το παρόν, είναι ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση στις διελεύσεις, αλλά όχι πραγματική εξομάλυνση. Το πέρασμα λειτουργεί με εξαιρέσεις, υπό αυστηρό έλεγχο και μέσα σε ένα εύθραυστο γεωπολιτικό τοπίο, όπου οποιαδήποτε συμφωνία ή οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση μπορεί να αλλάξει την εικόνα από ώρα σε ώρα.

