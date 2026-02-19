Στη Χίο ο Θάνος Πλεύρης: Έμφαση στην αποσυμφόρηση των νησιών και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών

Επίσκεψη στη δομή της ΒΙΑΛ στη Χίο πραγματοποίησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο ελέγχου του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική αποσυμφόρησης των νησιών και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Στη Χίο ο Θάνος Πλεύρης: Έμφαση στην αποσυμφόρηση των νησιών και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών
19 Φεβ. 2026 15:08
Στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ στη Χίο βρέθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, συνοδευόμενος από κυβερνητικό κλιμάκιο που πραγματοποιεί επισκέψεις στο νησί στο πλαίσιο αξιολόγησης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Σε δηλώσεις του πριν από την ξενάγηση στη δομή, ο υπουργός επισήμανε ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση χαμηλών μεταναστευτικών ροών, σημειώνοντας ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφονται μειωμένες αφίξεις από τις θαλάσσιες διαδρομές. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει μετατόπιση των πιέσεων προς άλλες περιοχές, όπως η Κρήτη, γεγονός που – όπως είπε – καθιστά αναγκαία τη συνεχή ετοιμότητα.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι νησιά όπως η Χίος έχουν δεχθεί σημαντική επιβάρυνση τα προηγούμενα χρόνια και πως οι πολιτικές αποφάσεις κινούνται πλέον στη λογική της αποσυμφόρησης και της στήριξης των τοπικών κοινωνιών. Υπογράμμισε επίσης ότι οι δομές φιλοξενίας θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τρόπο που δεν θα δημιουργεί πίεση στις τοπικές κοινωνίες.

Αναφερόμενος στους αριθμούς των προσφύγων και μεταναστών που φιλοξενούνται στις δομές, σημείωσε ότι σε Χίο και Μυτιλήνη βρίσκονται κάτω από 1.000 άτομα, ενώ συνολικά στα νησιά ο αριθμός παραμένει χαμηλότερος από το 50% της συνολικής δυναμικότητας. Όπως εξήγησε, η διαχείριση προβλέπει μεταφορά στην ενδοχώρα όταν αυξάνεται η πίεση, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των νησιών.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο υπουργός και τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Χίου, με αντικείμενο τη συνολική διαχείριση του μεταναστευτικού και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

15:08 Στη Χίο ο Θάνος Πλεύρης: Έμφαση στην αποσυμφόρηση των νησιών και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών
