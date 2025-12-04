Στη Φλόριντα οι νέες επαφές ΗΠΑ–Ουκρανίας μετά τις συνομιλίες με Πούτιν

Στη Φλόριντα συναντώνται σήμερα ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ, μετά τις επαφές με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

04 Δεκ. 2025 7:08
Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, μαζί με τον σύμβουλο του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ, πρόκειται να συναντήσουν εντός της ημέρας τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ στη Φλόριντα. Η συνάντηση, που θα γίνει στο Μαϊάμι, αποτελεί συνέχεια των επαφών που είχαν οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα.

Οι συζητήσεις στη ρωσική πρωτεύουσα χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα απαιτητικές, με το θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων να εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό σημείο διαφωνίας. Παρά ταύτα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πρόσφατα ότι ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται πρόθυμος να αναζητήσει τρόπους για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως ενημερώθηκε από τον Στιβ Γουίτκοφ για το περιεχόμενο των συνομιλιών στη Μόσχα και σημείωσε ότι, κατά την άποψή του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί να «επιστρέψει σε πιο φυσιολογικές συνθήκες», επισημαίνοντας την ανάγκη εξεύρεσης λύσης.

Χαρακτήρισε τη συνάντηση των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν «αρκετά καλή», χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ για τον Πούτιν, προτού διευκρινίσει ότι αυτή ήταν η «εντύπωση» που αποκόμισαν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ στη συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου.

«Δεν μπορώ να σας πω τι θα προκύψει από αυτήν τη συνάντηση, γιατί χρειάζονται δύο στο τανγκό», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος προφανώς στην ουκρανική πλευρά.

Από την πλευρά της Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι δεν θα ήταν ακριβές να ειπωθεί πως ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε το αμερικανικό σχέδιο. Υπογράμμισε επίσης ότι η Μόσχα παραμένει διαθέσιμη για περαιτέρω συναντήσεις με τους Αμερικανούς εκπροσώπους, εφόσον αυτές συμβάλλουν στην υλοποίηση μιας συμφωνίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολίασε ότι το ζήτημα των εδαφικών ρυθμίσεων αποτελεί το δυσκολότερο κομμάτι της διαπραγματευτικής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα των συνομιλιών.

