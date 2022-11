Στη Γερμανία το Γενικό Λύκειο Παραλίας με Erasmus+

Στη Γερμανία ταξίδεψε από την 19η έως την 25η Νοεμβρίου αντιπροσωπεία του Γενικού Λυκείου Παραλίας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο «Schule macht Nachhaltigkeit – Nachhaltigkeit macht Schule / A lesson in Sustainability, Make your school greener and yourself too».

Την αντιπροσωπεία αποτέλεσαν πέντε μαθήτριες από τη Β και Γ τάξη: η Ελένη Παρασκευοπούλου, η Ελισάβετ Ανδρικοπούλου, η Ζωή Φάλαρη, η Μαρία-Άννα Σμυρνή και η Σπυριδούλα Δευτεραίου. Τις μαθήτριες συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Νικολίτσα Καρκούλια, υπεύθυνη προγράμματος Erasmus και Βασίλειος Πανούσος, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας.

«Στην Γερμανία οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν την πόλη Waldfischbach – Burgalben, όπου βρίσκεται η έδρα του Γερμανικού συντονιστικού σχολείου Daniel Theysohn IGS. Οι μαθήτριες έλαβαν μέρος στην 3η μικρής διάρκειας ανταλλαγή ομάδων μαθητών του προγράμματος και υλοποίησαν ένα πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Λιθουανία.

Το κύριο θέμα των δραστηριοτήτων ήταν η εφαρμογή της βιωσιμότητας στην καθημερινή ζωή. Οι μαθητές συμμετείχαν σε ομαδική εργασία κατασκευάζοντας χριστουγεννιάτικα στολίδια από φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά, πραγματοποίησαν πεζοπορία ακολουθώντας ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι στο Δάσος του Παλατινάτου (αναγνωρισμένο από την UNESCO ως καταφύγιο βιόσφαιρας), έλαβαν μέρος σε εργαστήρια βιωσιμότητας (μαγειρική με υπόλοιπα φαγητών, παρασκευή φυσικών καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης δέρματος, παρασκευή τροφής για πουλιά), καθώς και σε δράση καθαρισμού στο δάσος. Επίσης επισκέφτηκαν ένα εργοστάσιο σοκολάτας που εφαρμόζει τους κανόνες της βιώσιμης παραγωγής και του δίκαιου εμπορίου καθώς και το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στην πόλη Pirmasens, όπου τους υποδέχτηκε ο δήμαρχος και τους περιέγραψε το όραμα της πόλης για βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, στο πλαίσιο πολιτιστικών δραστηριοτήτων οι μαθητές και οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Trier, την παλαιότερη πόλη της Γερμανίας, να ξεναγηθούν, να θαυμάσουν τον καθεδρικό ναό και τα ρωμαϊκά μνημεία αλλά και να επισκεφτούν τη χριστουγεννιάτικη αγορά.

Πραγματοποίησαν επίσης ημερήσια εκδρομή στο Στρασβούργο της Γαλλία, όπου ξεναγήθηκαν στην παλιά πόλη και στον καθεδρικό ναό και επισκέφτηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του κοινοβουλίου, παρακολούθησαν ταινία μικρού μήκους για τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ενωμένη Ευρώπη, επισκέφτηκαν την αίθουσα της ολομέλειας και παρακολούθησαν μέρος της συνεδρίασης με θέμα ημερήσιας διάταξης την παροχή οικονομικής βοήθειας στη μαχόμενη Ουκρανία. Ήταν μία μοναδική εμπειρία η οποία ενθουσίασε μαθητές και καθηγητές.

Συνολικά η κινητικότητα αποτέλεσε πολύτιμη εκπαιδευτική αλλά και κοινωνική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες. Άλλωστε, το πρόγραμμα Erasmus+ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την εκπαιδευτική κοινότητα γιατί δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές κι εκπαιδευτικούς από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες να αλληλοεπιδράσουν, να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, να βελτιώσουν για γνώσεις και τις δεξιότητες τους, να δημιουργήσουν φιλίες, να οραματιστούν το κοινό μέλλον της Ευρώπης.