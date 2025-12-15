Στη Λευκάδα αγοράκι δύο χρονών έπεσε σε βόθρο! ΒΙΝΤΕΟ

Στην επιχείρηση διάσωσης έσπευσαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα

Στη Λευκάδα αγοράκι δύο χρονών έπεσε σε βόθρο! ΒΙΝΤΕΟ
15 Δεκ. 2025 20:28
Pelop News

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη επιχείρηση απεγκλωβισμού, αυτή που πραγματοποίησαν πυροσβέστες στη Λευκάδα όταν ένα αγοράκι περίπου δύο χρόνων έπεσε σε δεξαμενή με λύματα σπιτιού.

Βόλος: Προφυλακίστηκε πενταμελής συμμορία για τον εκβιασμό 19χρονου, είχαν απειλήσει ότι θα τον σκοτώσουν!

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Νικιάνας στη Λευκάδα με το παιδάκι να έχει πέσει μέσα σε τρύπα δεξαμενής με λύματα.

Η παρέμβαση των πυροσβεστών ήταν άμεση και σωτήρια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τα λύματα μέσα στον βόθρο ήταν γύρω στους 40 πόντους και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Οι πυροσβέστες με χειρουργικές κινήσεις, πραγματοποίησαν μία μικρή τρύπα στο τσιμέντο της επιφάνειας και κατάφεραν να το προσεγγίσουν στην επιφάνεια αφού το βάθος ευτυχώς δεν ήταν μεγάλο.

Στην επιχείρηση διάσωσης έσπευσαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Αναλυτικά η ανάρτηση από το Πυροσβεστικό Σώμα
Σώο ανασύρθηκε παιδί, από σηπτική δεξαμενή και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι Πυροσβέστες με χειρουργικές κινήσεις, πραγματοποίησαν διάνοιξη της μικρής επιφανειακής διατομής, το προσέγγισαν και το απεγκλώβισαν.

Το παιδί ανασύρθηκε σώο μετά την επιτυχημένη επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:28 Στη Λευκάδα αγοράκι δύο χρονών έπεσε σε βόθρο! ΒΙΝΤΕΟ
20:17 Βόλος: Προφυλακίστηκε πενταμελής συμμορία για τον εκβιασμό 19χρονου, είχαν απειλήσει ότι θα τον σκοτώσουν!
20:04 Δημοσκόπηση ALCO: Προβάδισμα 12 μονάδων στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία
19:52 Πέθανε η Ειρήνη Μαρινάκη, μητέρα του προέδρου του Ολυμπιακού
19:40 ΠΣΑΤ: Για τον τίτλο του κορυφαίου της χρονιάς «μάχη» Αντετοκούνμπο, Καραλή, Ντούσκου
19:31 «Έκανα λάθος, δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Το έχω μετανιώσει ήδη», μέσω φίλης της η…απολογία της 16χρονης
19:20 Καιρός: Έρχονται βροχές και διαταραχές που θα επηρεάσουν τη χώρα ως την εβδομάδα των Χριστουγέννων
19:08 Σε μία από τις δύο εξαφανισμένες Γαλλίδες τουρίστριες ανήκει ο σκελετός που βρέθηκε στη Σίκινο
19:00 Αιγιάλεια: Για καλοκαίρι πάει η Μητροπόλεως
18:52 Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου
18:51 «Δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ. Δεν μπορώ να σου πω αντίο», συγκλονίζει ο Άννα Φόνσου για τον χαμό του Αλμπέρτο Εσκενάζι
18:42 Έλληνας «Εσκομπάρ»: Αυτό ήταν δρομολόγιο του ναρκοπλοίου του στον Ατλαντικό με τρεις τόνους κοκαΐνης!
18:42 Λευκάδα: Τρίχρονο παιδί έπεσε σε βόθρο στη Νικιάνα
18:34 Βενεζουέλα: Κάταγμα στη σπονδυλική στήλη υπέστη η Ματσάδο κατά τη διαφυγή της από τη χώρα
18:33 «Μετά το χαμένο πέναλτι στη Μόσχα σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο»! Συγκλονίζει ο Τζον Τέρι
18:26 Plagiarism, τι είναι. Δωρεάν έλεγχος Plagiarism και AI για φοιτητές
18:18 Σχέδιο «θωράκισης» της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας
18:10 Στο Βερολίνο ο Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ επιμένουν να παραχωρήσει η Ουκρανία το Ντονμπάς
18:02 Αιγιάλεια: Δεύτερη αθώωση του Θανάση Παναγόπουλου για τον ΧΥΤΑ Αιγείρας – Έλειπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου
17:54 Ελεύθερος αφέρθηκε μετά την απολογία του 48χρονος που συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία της δολοφονίας του Λάλα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χασχαχασ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ