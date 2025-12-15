Βόλος: Προφυλακίστηκε πενταμελής συμμορία για τον εκβιασμό 19χρονου, είχαν απειλήσει ότι θα τον σκοτώσουν!

Προφυλακίστηκαν οι πέντε νεαροί στον Βόλο που κατηγορούνται ότι εκβίαζαν έναν 19χρονο από τον οποίο είχαν καταφέρει να αποσπάσουν 7.500 ευρώ.

«Έκανα λάθος, δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Το έχω μετανιώσει ήδη», μέσω φίλης της η…απολογία της 16χρονης

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, το θύμα από το Πάσχα του 2025 δεχόταν συστηματικές οχλήσεις από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι του παρουσίαζαν μια εικόνα δήθεν «προστασίας», υποστηρίζοντας ότι κινδύνευε και ότι όφειλε να τους καταβάλει χρήματα για να τον «φυλάνε». Με αυτόν τον τρόπο, όπως ανέφερε, κατάφεραν να του αποσπάσουν περίπου 7.500 ευρώ, ενώ στη συνέχεια οι απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά επιπλέον 5.000 ευρώ.

Απείλησαν ότι θα τον σκοτώσουν

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η δικογραφία περιγράφει επαναλαμβανόμενες προσεγγίσεις του 19χρονου, εξαναγκασμούς σε συναντήσεις και τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταφέρθηκε παρά τη θέλησή του με όχημα σε απομονωμένα σημεία. Σε μία από αυτές, ένας εκ των φερόμενων δραστών τον χτύπησε στο πρόσωπο με αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο, του έδειξε σφαίρες και τον απείλησε ότι θα τον σκοτώσει.

Την ίδια ώρα, μέλη της οικογένειάς του φέρονται να προσπαθούσαν να παρέμβουν τηλεφωνικά, ενώ ο νεαρός, υπό καθεστώς φόβου, έφτασε στο σημείο να αφαιρεί χρήματα από το ταμείο του καταστήματος του πατέρα του για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Τον εντόπισαν τρομοκρατημένο

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης υπήρξε η στιγμή που οι γονείς του τον εντόπισαν τραυματισμένο και αποφάσισαν να απευθυνθούν στις Αρχές. Η καταγγελία υποβλήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου και την επόμενη ημέρα επιχειρήθηκε, από την Αστυνομία, ελεγχόμενη παράδοση χρημάτων στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης.

Ωστόσο, οι φερόμενοι δράστες δεν εμφανίστηκαν στο προκαθορισμένο ραντεβού. Το πρωί της επόμενης ημέρας ακολούθησαν ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε κατοικίες υπόπτων, κατά τις οποίες συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ ένας ακόμη φέρεται να διαφεύγει και αναζητείται.

Οι συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων Έλληνες και Αλβανοί υπήκοοι, αντιμετωπίζουν – κατά περίπτωση – κατηγορίες για εκβίαση κακουργηματικού χαρακτήρα από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, απόπειρα εκβίασης, παράνομη κατακράτηση κατ’ εξακολούθηση, ληστεία, παράνομη βία, απειλή με συνεχή πρόκληση τρόμου, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία, υπεξαίρεση, απλή και άμεση συνέργεια, καθώς και σύσταση συμμορίας.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Κατά την απολογία τους, όλοι οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν την τέλεση εκβιασμού, κάνοντας λόγο για παρεξήγηση στο πλαίσιο προσωπικής αντιζηλίας με αφορμή μία κοπέλα. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι δεν έγινε χρήση όπλου και ότι οι μεταξύ τους εντάσεις περιορίστηκαν σε λεκτικές αντιπαραθέσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, τρεις από τους πέντε κατηγορούμενους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, ενώ για τους υπόλοιπους δύο αποφασίστηκαν ηπιότερα μέτρα, καθώς ο ένας φέρεται να είχε περιορισμένη συμμετοχή σε μεταφορά χρημάτων και ο άλλος εμπλοκή μόνο σε πράξη πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



