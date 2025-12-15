«Έκανα λάθος, δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Το έχω μετανιώσει ήδη», μέσω φίλης της η…απολογία της 16χρονης

Φέρεται να έβγαλε μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» και επιτέθηκε στη 14χρονη, προκαλώντας πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

«Έκανα λάθος, δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Το έχω μετανιώσει ήδη», μέσω φίλης της η...απολογία της 16χρονης
15 Δεκ. 2025 19:31
Pelop News

Πολύ σοβαρό και ακραίο το επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων, που σημειώθηκε σήμερα (15/12/2025) το μεσημέρι σε Γυμνάσιο στην Κυψέλη, όταν μια 16χρονη μαθήτρια τραυμάτισε με μαχαίρι (πεταλούδα) μια 14χρονη συμμαθήτριά της μέσα στο σχολικό χώρο.

Κυψέλη: Μαχαίρι «πεταλούδα», αίματα στο πάτωμα και μαρτυρίες μαθητών – Νέα στοιχεία για το περιστατικό στο 60ό Γυμνάσιο

Η 14χρονη μεταφέρθηκε άμεσα από το σχολείο στην Κυψέλη στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο χέρι και στην κοιλιά από την επίθεση με το μαχαίρι. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι δύο ανήλικες είχαν λεκτική αντιπαράθεση μέσα στο σχολείο, η οποία εξελίχθηκε σε καβγά. Η 16χρονη φέρεται να έβγαλε μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» και επιτέθηκε στη 14χρονη, προκαλώντας πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Καθηγητές παρενέβησαν άμεσα, ενώ ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Η 16χρονη ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου κρατείται. Εκεί την επισκέφθηκε η 16χρονη φίλη της, στην οποία υποστηρίζει εμφανώς μετανιωμένη:

«Έκανα λάθος, δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Το έχω μετανιώσει ήδη. Δεν ήθελα να φτάσουν τα πράγματα μέχρι εκεί».

Παράλληλα, η αδερφή της 16χρονης δράστιδας βρέθηκε στο σχολείο και ισχυρίζεται στο newsit.gr, περιγράφοντας το περιβάλλον που αντιμετώπιζε η ανήλικη:«Την έλεγαν “πρεζάκι” και “τι κάνει εδώ η βρωμιάρα”.

Άκουσα πως τη βρίζουν και στο σχολείο. Και στο παλιό της σχολείο είχε τσακωθεί με τη δασκάλα, της φώναξε και της πέταξε τον καφέ από αντίδραση.

Η αδερφή μου έχει αλλάξει ένα σχολείο. Δεν γνωρίζω πώς είχε μαχαίρι η αδερφή μου. Μια χαρά κοπέλα είναι, δεν συμβαίνει κάτι περίεργο. Μόνο άμα την προκαλέσουν θα αντιδράσει. Οι γονείς μου δεν ξέρω τι κάνουν τώρα, δουλεύουν και οι δύο».

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

