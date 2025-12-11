Στη μάχη της Ευρώπης Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ

Μόλις λίγες ώρες μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ Αλμάτι για το Champions League, ήρθε η σειρά των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για να επιστρέψουν στη… δράση στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Για δεύτερο σερί ματς στο Europa League, ο Παναθηναϊκός παίζει και πάλι στο ΟΑΚΑ και θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα πρόκρισης. Για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ υποδέχεται την Βιτόρια Πλζεν (22:00) και θέλει να πάρει το 3ο συνεχόμενο «τρίποντό» της. Η ομάδα από την Τσεχία έχει 9 βαθμούς, όπως και οι «πράσινοι», έχει καλύτερο συντελεστή τερμάτων αλλά προέρχεται από δυο σερί ισοπαλίες.

Νωρίτερα (19:45) και για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ έχει αγώνα στην έδρα της Λουντογκόρετς. Η ομάδα του Λουτσέσκου έχει συγκεντρώσει 8 βαθμούς, βρίσκεται στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs του Europa League, αλλά προέρχεται από απρόσμενη γκέλα με την Μπραν, μέσα στην Τούμπα. Η ομάδα από τη Βουλγαρία έχει 6 βαθμούς, όσους και η 24η του βαθμολογικού πίνακα Βασιλεία και δίνει μεγάλη μάχη για την είσοδό της στα playoffs (την προηγούμενη αγωνιστική νίκησε τη Θέλτα).

Τέλος, περνάμε στο Conference League και τη «μάχη» της ΑΕΚ στην έδρα της Σάμσουνσπορ (19:45). Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έφτασε τους 7 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές στη League Phase της διοργάνωσης, κάνοντας μεγάλο «διπλό» επί της Φιορεντίνα. Η Ένωση βρίσκεται στο -1 από την πρώτη 8άδα που θα την απαλλάξει από την ενδιάμεση φάση των playoffs.

Το έργο της ΑΕΚ όμως είναι δύσκολο, αφού η Σάμσονσπορ βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της League Phase του Conference League, με 10 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές. Η μοναδική της βαθμολογική απώλεια ήρθε την περασμένη αγωνιστική, με το 2-2 στην έδρα της Μπρέινταμπλικ.

Τα ματς της 6ης αγωνιστικής στο Europa League

Γιουνγκ Μπόις – Λιλ

Νις – Μπράγκα

Φερεντσβάρος – Ρέιντζερς

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Μπέτις

Στουρμ Γκρατς – Ερυθρός Αστέρας

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ

Μίντιλαντ – Γκενκ

Στουτγκάρδη – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Θέλτα Βίγο – Μπολόνια

Βασιλεία – Άστον Βίλα

Σέλτικ – Ρόμα

Πόρτο – Μάλμε

Λιόν – Γκοου Αχέντ Ίγκλς

FCSB – Φέγενορντ

Φράιμπουργκ – Ζάλτσμπουργκ

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

Μπραν – Φενερμπαχτσέ

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στο Conference League

Γιαγκελόνια – Ράγιο Βαγιεκάνο

Μπρέινταμπλικ – Σάμροκ Ρόβερς

Νόα – Λέγκια Βαρσοβίας

Ντρίτα – Άλκμααρ

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Σπάρτα Πράγας

Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ

Σκεντίγια – Σλόβαν Μπρατισλάβας

Φιορεντίνα – Ντιναμό Κιέβου

Χάκεν – ΑΕΚ Λάρνακας

Αμπερντίν – Στρασβούργο

Κουόπιο – Λωζάνη

Λεχ Πόζναν – Μάιντς

Λίνκολν Ρεντ Άιμπς – Σίγκμα Όλομουτς

Ρακόβ Σζέστοσχοβα – Ζρίνσκι

Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια

Ριέκα – Τσέλιε

Σέλμπουρν – Κρίσταλ Πάλας

Χάμρουν Σπάρτανς – Σαχτάρ Ντόνετσκ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



