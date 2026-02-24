Στη ΜΕΘ Ρίου σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος με μηνιγγίτιδα, μεταφέρθηκε από τη Ζάκυνθο

Βρέφος μόλις πέντε μηνών, το οποίο διακομίστηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο, έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, με διάγνωση μηνιγγίτιδας, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο.

Τα επόμενα δύο 24ωρα χαρακτηρίζονται από τους γιατρούς ως ιδιαίτερα σημαντικά για την πορεία της υγείας του παιδιού, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη.

Η επιχείρηση σωτηρίας στήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν το βρέφος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα που ανησύχησαν τους γιατρούς.

Οργανώθηκε αεροδιακομιδή, προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών.

Στην επιχείρηση συνέβαλαν καθοριστικά γιατροί και νοσηλευτές του Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς και ιδιώτες παιδίατροι, ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να γίνει η μεταφορά του βρέφους.

Συγκλονιστική είναι η ανάρτηση της οικογένειας του παιδιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι συνέβαλαν στη διάσωση του βρέφους. Η ανάρτηση αναφέρει:

“Τώρα που το παιδί μας βρίσκεται στην ασφάλεια της ΜΕΘ στο Ρίο και δίνει τη δική του μάχη, νιώθουμε την ανάγκη να πούμε ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε εκείνους που τίμησαν το λειτούργημά τους και έγιναν η ασπίδα του. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας:• Την αγροτική ιατρό και τη νοσηλεύτρια του νοσοκομείου μας, που πάλεψαν πέρα από τις δυνάμεις τους.• Την καρδιολόγο, που παρόλο που δεν ήταν η ειδικότητά της, έμεινε εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή.• Τους δύο εξωτερικούς παιδιάτρους, τον κ Κομιώτη και τον κ Κάβουρα που έτρεξαν αμέσως στο νοσοκομείο κ δεν έφυγαν μέχρι να μπει με ασφάλεια στο αεροπλάνο • Τους παιδιάτρους που, αν και απουσίαζαν από το νησί, τον κ. Γαρδέλη κ τον κ. Δημητρίου ήταν συνεχώς, στο τηλέφωνο δίνοντας πολύτιμες οδηγίες και κατευθύνσεις.• Τη διοίκηση του νοσοκομείου κ τον Βουλευτή Ζακύνθου που κινητοποιήθηκαν άμεσα για να γίνουν τα απαιτούμενα. Χάρη σε όλους εσάς, το μωρό μας έφτασε στα χέρια των ειδικών. Η ανθρωπιά σας νίκησε το “σάπιο σύστημα” και την αδιαφορία. Σας παρακαλούμε όλους, κάντε μια προσευχή για το αγγελούδι μας, να πάνε όλα καλά. Τώρα σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας.”

Η υπόθεση έχει συγκινήσει την τοπική κοινωνία της Ζακύνθου, η οποία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, στέλνοντας μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης στην οικογένεια.

Όλοι εύχονται τα επόμενα 24ωρα να φέρουν τα καλύτερα δυνατά νέα και το μικρό παιδί να γυρίσει γρήγορα σπίτι του.

Πηγή: imerazante.gr

