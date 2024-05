Στη Νέα Καληδονία ο Μακρόν: Επιχειρήσεις εκκένωσης για τουρίστες ΒΙΝΤΕΟ

Περίπου 100 τουρίστες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τη Νέα Καληδονία λόγω της πολιτικής και της ασφαλειακής κρίσης που πλήττει το γαλλικό αρχιπέλαγος εδώ και πάνω από μια εβδομάδα.

Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία άρχισαν χθες Τρίτη πτήσεις επαναπατρισμού υπηκόων τους που παγιδεύτηκαν εκεί όταν ξέσπασαν, την περασμένη εβδομάδα, βίαιες ταραχές με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο χωροφύλακες.

Τις συγκρούσεις των τελευταίων ημερών στη Νέα Καληδονία, πυροδότησε συνταγματική τροποποίηση που θα αλλάξει το ποιος επιτρέπεται να συμμετάσχει στις εκλογές, κάτι που τοπικοί ηγέτες φοβούνται ότι θα αδυνατίσει την ψήφο του αυτόχθονα πληθυσμού των Κανάκ.

Clashes between independence supporters and French forces in New Caledonia continues.

French President Emmanuel Macron flew to New Caledonia on Tuesday night to “set up a mission” on the riot-hit island.

Macron’s reform plans have been rejected by indigenous Kanaks. pic.twitter.com/iQsMME0EQW

— Clash Report (@clashreport) May 22, 2024