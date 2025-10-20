Στη Σλοβενία ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο MED9: Στο τραπέζι Μέση Ανατολή, κλιματική αλλαγή και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε το πρωί της Δευτέρας (20/10) στη Σλοβενία για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των MED9, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει τη σημασία της στενότερης συνεργασίας των μεσογειακών χωρών της Ε.Ε., ιδιαίτερα απέναντι στις προκλήσεις που φέρνει η κλιματική κρίση και η ανάγκη καλύτερης προσαρμογής σε φυσικές καταστροφές.

Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει στην πρωτοβουλία “5Χ5”, που ανακοίνωσε πρόσφατα από το βήμα της Βουλής, με στόχο μια νέα συνάντηση των παράκτιων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου — Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Τουρκίας και Λιβύης. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη συνεργασία σε ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συνδεσιμότητας, οριοθετήσεων και πολιτικής προστασίας.

Στη σύνοδο της MED9 θα συμμετάσχει και ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Abdullah II, σε μια συμβολική κίνηση ενίσχυσης του διαλόγου για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση στη Σλοβενία πραγματοποιείται λίγες μόλις ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνευσης στη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου και λίγες πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Οι συζητήσεις των ηγετών θα επικεντρωθούν τόσο στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και σε θέματα της ευρωπαϊκής οικονομικής ατζέντας, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και στον σχεδιασμό του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

