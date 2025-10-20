Στη Σλοβενία ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο MED9: Στο τραπέζι Μέση Ανατολή, κλιματική αλλαγή και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Στη Σλοβενία βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο MED9, όπου οι ηγέτες των χωρών της Μεσογείου αναμένεται να συζητήσουν για τη Μέση Ανατολή, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας σε κοινές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή.

Στη Σλοβενία ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο MED9: Στο τραπέζι Μέση Ανατολή, κλιματική αλλαγή και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
20 Οκτ. 2025 14:11
Pelop News

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε το πρωί της Δευτέρας (20/10) στη Σλοβενία για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των MED9, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει τη σημασία της στενότερης συνεργασίας των μεσογειακών χωρών της Ε.Ε., ιδιαίτερα απέναντι στις προκλήσεις που φέρνει η κλιματική κρίση και η ανάγκη καλύτερης προσαρμογής σε φυσικές καταστροφές.

Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει στην πρωτοβουλία “5Χ5”, που ανακοίνωσε πρόσφατα από το βήμα της Βουλής, με στόχο μια νέα συνάντηση των παράκτιων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου — Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Τουρκίας και Λιβύης. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη συνεργασία σε ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συνδεσιμότητας, οριοθετήσεων και πολιτικής προστασίας.

Στη σύνοδο της MED9 θα συμμετάσχει και ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Abdullah II, σε μια συμβολική κίνηση ενίσχυσης του διαλόγου για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση στη Σλοβενία πραγματοποιείται λίγες μόλις ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνευσης στη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου και λίγες πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Οι συζητήσεις των ηγετών θα επικεντρωθούν τόσο στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και σε θέματα της ευρωπαϊκής οικονομικής ατζέντας, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και στον σχεδιασμό του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 Πάτρα: Χαρτογραφήθηκε ο θόρυβος της πόλης – Οι Πατρινοί έχουν χάσει τον ύπνο τους ΜΕΛΕΤΗ
16:52 Χαλκίδα: Νεαροί ξυλοκόπησαν 70χρονο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο
16:44 Αύριο στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί – Σε κελί 11 τετραγωνικών με τηλεόραση
16:36 Εκπαιδευτικά σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και εκπαίδευσης στη χρήση Απινιδωτή από το Πανεπιστήμιο Πατρών
16:28 Αντισύλληψη: Σημασία, μέθοδοι και μύθοι – Τι πρέπει να γνωρίζετε
16:26 Αναγέννηση στις πλατείες της Πάτρας: Μελέτη του Δήμου για τα συντριβάνια αλλάζει το τοπίο της πόλης
16:20 Μενδώνη για το φιλανθρωπικό δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο: «Προκλητική αδιαφορία για τα Γλυπτά»
16:12 Ο Οινοτουρισμός στην Πελοπόννησο: Ένα ταξίδι στις ρίζες του ελληνικού κρασιού, του πολιτισμού και της γαστρονομίας!
16:04 Πάτρα – Επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο: Ταυτοποίηση ενός ακόμα ατόμου – Συνεχίζεται η έρευνα
15:56 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Διεθνές Συνέδριο “Society for Vector Ecology Conference” στα Χανιά
15:48 Φλικ για Ολυμπιακό: «Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην επίθεση»
15:40 Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας χαρτογραφεί το Τεχνολογικό Οικοσύστημα της Πάτρας
15:32 Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
15:24 Χαμενεΐ σε Τραμπ για την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν: «Συνέχισε να ονειρεύεσαι»
15:16 Αναγνωστοπούλου: «Καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα εν όψει της περιόδου των βροχών»
15:08 Αλεξόπουλος στον ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης: «Δεν πάει άλλο… Ζητώ άμεση και ξεκάθαρη δράση»
15:00 Κίνημα για μια καθαρή Πάτρα: Πολίτες συγκεντρώνουν υπογραφές διαμαρτυρίας για την καθαριότητα
15:00 Άγιος Παντελεήμονας: Απόπειρα απόδρασης μέσα στο τμήμα – 35χρονος τραυμάτισε αστυνομικό στην προσπάθειά του να ξεφύγει ΒΙΝΤΕΟ
14:53 Καθηγητές Κτηνιατρικής για την ευλογιά των προβάτων: «Όχι σε παράνομα εμβόλια – Μόνη λύση η βιοασφάλεια και η επιστημονική τεκμηρίωση»
14:49 Χρυσοχοΐδης: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό – Δεν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ