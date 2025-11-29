Στη Βουλή νομοσχέδιο για την ασφάλεια λιμένων και πλοίων

Το σχέδιο νόμου, που αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, δημιουργεί έναν ενισχυμένο κρατικό μηχανισμό με αρμοδιότητες τόσο προληπτικής όσο και κατασταλτικής φύσεως, με στόχο την αποτροπή παρανόμων δραστηριοτήτων και την προστασία των πολιτών.

29 Νοέ. 2025 18:50
Σαφές μήνυμα ενίσχυσης της ασφάλειας στα ελληνικά λιμάνια έστειλε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας ανακοινώνοντας την κατάθεση στη Βουλή του νέου νομοσχεδίου «Εποπτική μονάδα ασφαλείας λιμένων και πλοίων και άλλες διατάξεις» που καθιερώνει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου για λιμένες και πλοία.

Το σχέδιο νόμου, που αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, δημιουργεί έναν ενισχυμένο κρατικό μηχανισμό με αρμοδιότητες τόσο προληπτικής όσο και κατασταλτικής φύσεως, με στόχο την αποτροπή παρανόμων δραστηριοτήτων και την προστασία των πολιτών.

«Είναι ένα νομοσχέδιο που προάγει την ορθή εποπτεία και ασφάλεια σε λιμάνια και πλοία. Δημιουργεί έναν εποπτικό φορέα στο Υπουργείο στην υπηρεσία του Υπουργού για κεντρική παρακολούθηση στους λιμένες και στα πλοία με τη καίρια συνδρομή του Λιμενικού. Στόχος η προληπτική παρέμβαση σε πρότυπα ασφαλείας» δήλωσε στο newmoney ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο Βασίλης Κικίλιας, υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο έχει ήδη πάρει τον δρόμο για τη Βουλή. Όπως τόνισε, η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν «ισχυρό κρατικό βραχίονα ελέγχου», ο οποίος θα εξασφαλίζει ότι η νομοθεσία τηρείται απαρέγκλιτα σε όλα τα ελληνικά λιμάνια.

«Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή και θα ψηφιστεί την άλλη εβδομάδα. Αφορά τον βραχίονα του κράτους, του ελέγχου ασφαλείας – προληπτικού και κατασταλτικού – στα λιμάνια μας», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο υπουργός ανέδειξε τη σημασία ενός σταθερού και αποτελεσματικού μηχανισμού επιτήρησης, επισημαίνοντας ότι ο έλεγχος της τήρησης του νόμου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ακτοπλοΐα, την κρουαζιέρα και την ποντοπόρο ναυτιλία.

Παρά τις κατά καιρούς καταγγελίες για παράνομο εμπόριο και άλλες παρατυπίες, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι ο νέος μηχανισμός θα λειτουργεί με γνώμονα την πρόληψη και όχι απλώς την αντίδραση. «Θα πρέπει να μην τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα, αλλά προληπτικά να υπάρχει μια Αρχή που μπορεί να κινείται γρήγορα, αποφασιστικά και να ελέγχει ότι όλα είναι σύννομα στα λιμάνια μας», τόνισε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη διάσταση της δημόσιας ασφάλειας, σημειώνοντας ότι η προστασία των πολιτών βρίσκεται «πάρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητες» της κυβέρνησης. Το νομοσχέδιο, όπως υποστηρίζει, ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ένα σύγχρονο πλαίσιο εποπτείας, ικανό να θωρακίσει τις λιμενικές υποδομές και να ενισχύσει περαιτέρω την αξιοπιστία της ελληνικής ναυτιλίας.

