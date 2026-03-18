Στη Βουλή το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για το «φιλικό κράτος» – Οι 14 αλλαγές που χτυπούν τη γραφειοκρατία

Στην κοινοβουλευτική διαδικασία μπαίνει την προσεχή Παρασκευή το σχέδιο νόμου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη με τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», καθώς έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και έχει προγραμματιστεί η συζήτησή του στις αρμόδιες επιτροπές για τις 20 Μαρτίου. Το νομοσχέδιο θα εξεταστεί από τις διαρκείς επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, καθώς και Οικονομικών Υποθέσεων.

Η κυβερνητική πλευρά παρουσιάζει την παρέμβαση ως ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια περιορισμού της γραφειοκρατίας, μείωσης των διοικητικών βαρών και ενίσχυσης της διαφάνειας στις σχέσεις πολιτών και Δημοσίου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το κείμενο του νομοσχεδίου προέκυψε μέσα από διυπουργικό συντονισμό, ενώ στην τελική του μορφή ενσωματώθηκαν προτάσεις που προήλθαν από τον Συνήγορο του Πολίτη, βουλευτές, πολίτες και τη δημόσια διαβούλευση.

Ο ίδιος ο Κωστής Χατζηδάκης έχει υποστηρίξει ότι ο βασικός στόχος είναι να δοθούν πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που ταλαιπωρούν τους πολίτες στις συναλλαγές τους με το κράτος, βάζοντας, όπως λέει, τέλος σε παράλογες και χρονοβόρες διαδικασίες που δεν προσφέρουν κανένα ουσιαστικό όφελος στο δημόσιο συμφέρον. Η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης είναι ότι η προσπάθεια αυτή δεν εξαντλείται σε μία μόνο νομοθετική παρέμβαση, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μάχης με τις παθογένειες του διοικητικού μηχανισμού.

Στο επίκεντρο του νομοσχεδίου βρίσκονται 14 βασικές παρεμβάσεις. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η δυνατότητα αντικατάστασης ορισμένων δικαιολογητικών που ήδη κατέχει το Δημόσιο με μία υπεύθυνη δήλωση του πολίτη, ώστε να μην απαιτείται κάθε φορά η εκ νέου αναζήτηση ή προσκόμισή τους. Το βάρος του ελέγχου μεταφέρεται έτσι στη διοίκηση, η οποία θα ελέγχει εκ των υστέρων την ακρίβεια των δηλώσεων, ενώ προβλέπονται και κυρώσεις σε περιπτώσεις ψευδών στοιχείων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η ρύθμιση για τα ακίνητα, καθώς προβλέπεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αποχή του Δημοσίου από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών. Η αλλαγή αυτή επιχειρεί να δώσει λύση σε χρονίζουσες διαφορές ιδιοκτησίας, ειδικά σε υποθέσεις όπου υπάρχουν παλαιοί τίτλοι, διοικητικές πράξεις ή μακροχρόνια νομή, χωρίς να αναγκάζονται οι πολίτες να αποδεικνύουν σήμερα ιδιοκτησιακά δικαιώματα με αναγωγή δεκαετιών ή και αιώνων πίσω.

Άλλη βασική τομή του σχεδίου είναι η ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του, με πρόβλεψη να γνωρίζει αν ο φάκελος έχει κατατεθεί πλήρως, σε ποια υπηρεσία βρίσκεται, σε ποιο στάδιο εξετάζεται και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης. Παράλληλα, ενισχύεται και ο ρόλος του Συμβούλου Ακεραιότητας, καθώς οι πολίτες θα μπορούν μέσω αυτού να υποβάλλουν καταγγελίες για καθυστερήσεις, κακή εξυπηρέτηση ή φαινόμενα διαφθοράς και να παρακολουθούν την εξέλιξή τους μέσω ειδικού κωδικού.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τη διοικητική λογοδοσία. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανάθεση στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου της παρακολούθησης της συμμόρφωσης της διοίκησης με δικαστικές αποφάσεις, ενώ καθιερώνεται υποχρέωση ανάρτησης των εγκυκλίων στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών, με πρόβλεψη ότι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται δεν θα ισχύουν. Παράλληλα, δημιουργείται ενιαίο όργανο ανά φορέα για την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών, ώστε να περιοριστούν οι διαφορετικές ερμηνείες του νόμου από υπηρεσία σε υπηρεσία.

Σημαντικό βάρος δίνεται και στις συναλλαγές που αφορούν ακίνητα και φορολογικές υποχρεώσεις. Το σχέδιο νόμου προβλέπει αναβάθμιση του ρόλου των συμβολαιογράφων ως υπηρεσίας μίας στάσης σε κρίσιμες πράξεις, κατάργηση της υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού σε ορισμένες μεταβιβάσεις όπου υπάρχουν ήδη πράξη εφαρμογής και λειτουργούν κτηματολογικά δεδομένα, αλλά και δυνατότητα να καταβάλλεται ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής κατά τη μεταβίβαση ακινήτου. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ρύθμιση που δίνει στην ΑΑΔΕ τη δυνατότητα να αποδεσμεύει οριστικά μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων υπό όρους, με ταυτόχρονη παρακράτηση μέρους του τιμήματος για την εξόφληση της οφειλής.

Με το ίδιο νομοσχέδιο επεκτείνεται ακόμη η λογική των πιστοποιημένων επαγγελματιών σε περισσότερες διοικητικές διαδικασίες, κατά το πρότυπο που ήδη εφαρμόζεται σε πεδία όπως ο ΕΦΚΑ, το Κτηματολόγιο και οι πολεοδομίες. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι αυτό μπορεί να περιορίσει καθυστερήσεις και να αποσυμφορήσει υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι αιτήσεις για αγροτικές επιδοτήσεις.

Συνολικά, η στόχευση του νομοσχεδίου είναι τριπλή: λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη διαφάνεια και αποκατάσταση αδικιών που εδώ και χρόνια επιβαρύνουν πολίτες και επιχειρήσεις. Το αν οι 14 παρεμβάσεις θα πετύχουν να αλλάξουν ουσιαστικά την καθημερινή σχέση με το Δημόσιο θα κριθεί στην πράξη, όμως η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει την πρωτοβουλία αυτή ως ένα από τα πιο συγκροτημένα πακέτα διοικητικών αλλαγών της τελευταίας περιόδου.

