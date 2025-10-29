Στη Βρετανία 22χρονος σκότωσε 45χρονο σε τριπλή επίθεση με μαχαίρι ΒΙΝΤΕΟ

Στη Βρετανία σημειώθηκε ένα απίστευτο φονικό, όταν ένας 22χρονος με καταγωγή από το Αφγανιστάν, επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις ανθρώπους, τραυματίζοντάς τους θανάσιμα στο Uxbridge, δυτικά του Λονδίνου.

Ο 22χρονος Αφγανός Safi Dawood, κατηγορείται για τον φόνο ενός 49χρονου άνδρα, την απόπειρα δολοφονίας με μαχαίρι ενός άλλου 45χρονου καθώς και ενός 14χρονου αγοριού. Επίσης κατηγορείται για κατοχή επιθετικού όπλου και αναμένεται να εμφανιστεί αύριο Πέμπτη (30.10.2025) στο δικαστήριο του Westminster στη Βρετανία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι δέχτηκε κλήση για το περιστατικό το απόγευμα της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου στις 5 μ.μ. περίπου στο Midhurst Gardens, προάστιο του δυτικού Λονδίνου. Οι παραϊατρικοί προσπάθησαν να σώσουν τον 49χρονο άνδρα, αλλά πέθανε μετά από πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο 49χρονος τραυματίες, νοσηλεύεται φέροντας σοβαρά τραύματα ενώ ο 14χρος πήρε εξιτήριο αφού τα τραύματά του δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Dawood ζούσε στο Midhurst Gardens και ότι δεν γνώριζε τον 49χρονο, αλλά ούτε τα άλλα δύο άτομα που φέρεται να μαχαίρωσε, τα οποία και τα δύο επέζησαν.

Αφού ανακοίνωσε την απαγγελία κατηγοριών για φόνο εναντίον του Dawood, η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε: «Ο Dawood εξετάστηκε όταν τέθηκε υπό κράτηση και αργότερα χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη μετά από ένα ιατρικό επεισόδιο. Έκτοτε επέστρεψε στην αστυνομική κράτηση, όπου παραμένει εν αναμονή της εμφάνισής του στο δικαστήριο».

Ο Ντάουντ εξετάστηκε κατά την κράτησή του και αργότερα χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη μετά από ένα ιατρικό επεισόδιο. Έκτοτε, επέστρεψε υπό αστυνομική κράτηση, όπου παραμένει εν αναμονή της εμφάνισής του στο δικαστήριο.



Η υπόθεση έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, εν μέρει επειδή ο Dawood είναι Αφγανός υπήκοος, ο οποίος όταν πήγε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ζήτησε άσυλο. Μάλιστα, το θέμα της μετανάστευσης θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο στη Βρετανία. Φέτος το καλοκαίρι οργανώθηκαν πολλές διαδηλώσεις μπροστά σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, ενώ σε μια πορεία που οργάνωσε η ακροδεξιά στο Λονδίνο στις 13 Σεπτεμβρίου συμμετείχαν 150.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Είμαστε ενήμεροι για τις εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με αυτή την έρευνα και θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στα μέσα ενημέρωσης και στο κοινό να μην μοιράζονται οτιδήποτε θα μπορούσε να εμποδίσει τις μελλοντικές δικαστικές διαδικασίες», δήλωσε η αστυνομία.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι ο ύποπτος μπήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα φορτηγό το 2020 και ζήτησε άσυλο, που του δόθηκε το 2022.

Μετά το περιστατικό, η επιθεωρητής Jill Horsfall δήλωσε: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του θύματος σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή.

Το περιστατικό προκάλεσε, όπως είναι φυσικό, ανησυχία στην τοπική κοινότητα. Έχω αποστείλει πολλούς αστυνομικούς στην περιοχή, οι οποίοι θα παραμείνουν εκεί όλη την εβδομάδα για να καθησυχάσουν τον κόσμο, ενώ οι ντετέκτιβ εργάζονται εντατικά για να συνθέσουν το παζλ των περιστάσεων».

