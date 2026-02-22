Στην ακριβότερη κλινική της Ζυρίχης η Σάρα Φέργκιουσον μετά τα αρχεία Επστάιν

Στην ακριβότερη κλινική ψυχικής υγείας στον κόσμο, η οποία βρίσκεται στη Ζυρίχη, φέρεται να έχει μεταφερθεί η Σάρα Φέργκιουσον μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπστάιν,

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η 66χρονη πρώην Δούκισσα της Υόρκης φέρεται να εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο όταν η ίδια και ο πρώην σύζυγός της βρέθηκαν στο επίκεντρο του σκανδάλου, το οποίο κορυφώθηκε με τη σύλληψή του την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και «μετακινείται από καναπέ σε καναπέ σε παγκόσμια κλίμακα για να μην εντοπιστεί».

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η Φέργκιουσον κατέφυγε μυστικά στην «Paracelsus Recovery Clinic» στη Ζυρίχη, η οποία κοστίζει περίπου 13.000 λίρες ημερησίως. Ελβετική πηγή είπε αναλυτικά: «Η Σάρα έφυγε για τη Ζυρίχη λίγο μετά τα Χριστούγεννα και έμεινε έως τα τέλη Ιανουαρίου», προσθέτοντας πως: «Πάντα αισθάνεται σαν στο σπίτι της στην Paracelsus και γνωρίζει ότι θα λάβει αγάπη και φροντίδα εκεί, καθώς και εξειδικευμένη ιατρική υποστήριξη όταν νιώθει πιο ευάλωτη».

Άλλη πηγή στην Ελβετία ανέφερε ότι η Φέργκιουσον ήταν «συντετριμμένη» από τη δημοσιοποίηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που την αφορούν, ενώ εκτιμάται πως μετά την πολυήμερη παραμονή της στην κλινική, ταξίδεψε και στις Γαλλικές Άλπεις και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Φέργκιουσον είχε επισκεφθεί ξανά την κλινική και συμμετείχε πέρυσι σε προωθητικό υλικό της, εμφανιζόμενη σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας: «Δεν ντρέπομαι να αποκαλύψω ότι η κλινική μού προσέφερε ένα καταφύγιο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



