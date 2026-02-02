Στην Αμφιλοχία η κοπή πίτας της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα»

Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της στην Αμφιλοχία θα πραγματοποιήσει η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» με επικεφαλής τον Σπύρο Ν. Σκιαδαρέση, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, στις 6.30 το απόγευμα, στο café Del Mar.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η παράταξη παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη της κοινωνικής συνοχής σε κάθε γωνιά της Δυτικής Ελλάδας, με την επιλογή της Αμφιλοχίας να έχει ιδιαίτερο συμβολισμό τόσο για την ίδια όσο και για την ευρύτερη περιοχή.

Σε δήλωσή του, ο επικεφαλής της παράταξης αναφέρει: «Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην εκδήλωση της περιφερειακής μας παράταξης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας, που φέτος θα φιλοξενηθεί στην Αμφιλοχία. Επιλέξαμε να βρεθούμε στην Αμφιλοχία ως έναν τόπο με ξεχωριστή σημασία για εμάς, αλλά και για τη Δυτική Ελλάδα, καταδεικνύοντας το ενδιαφέρον, τη στήριξη και την εγγύτητά μας στην περιφέρεια και στους ανθρώπους της».

Όπως τονίζει, η εκδήλωση θα αποτελέσει ευκαιρία συνάντησης, ανταλλαγής απόψεων και ουσιαστικού διαλόγου, με στόχο την ενίσχυση της επαφής της παράταξης με τις τοπικές κοινωνίες.

