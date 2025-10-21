Στην Ανάβαση Βραχασίου σώθηκε ο οδηγός, στον γκρεμό το αυτοκίνητο! ΒΙΝΤΕΟ

Στην Κρήτη η Ανάβαση Βραχασίου σημαδεύτηκε από ένα ατύχημα με αγωνιστικό αυτοκίνητο να πέφτει σε γκρεμό με τον οδηγό του οχήματος Στράτο Σταματάκη ευτυχώς να μην τραυματίζεται.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook φαίνεται το όχημα να προσκρούει στο πρανές της διαδρομής και τελικά να καταλήγει στον γκρεμό.

«Η σύγκρουση ήταν σφοδρή αλλά τα μέτρα προστασίας του αυτοκινήτου χάρη στον κατασκευαστή του Γιώργο Πουλάκη λειτούργησαν άψογα. Δεν πρέπει να υπάρχουν “ελαφριές” εκπτώσεις στην ασφάλεια ακριβώς για τέτοιες περιπτώσεις» αναφέρει ο Στράτος Σταματάκης.

Όπως αναφέρει μετά το ατύχημα μπήκαν «τίτλοι τέλους για το λιοντάρι μας στην 10η Ανάβαση Βραχασίου. Ο πρώτος αγώνας που συμμετείχε το αυτοκίνητο το 2015 και ο τελευταίος το 2025».



