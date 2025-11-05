Στην Αθήνα και σε στενό κύκλο η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη – Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα

Νέες πληροφορίες σχετικά με την κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη, συζύγου του γνωστού τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας το πρωί της Τετάρτης (5 Νοεμβρίου 2025).

Όπως αποκάλυψε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η οικογένεια του τραγουδιστή –ο ίδιος και τα δύο παιδιά τους, Απόλλωνας και Αφροδίτη– αποφάσισαν η τελετή να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ημέρα και η ώρα της κηδείας δεν έχουν ανακοινωθεί, ωστόσο, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, η επιλογή της τοποθεσίας έγινε σύμφωνα με την επιθυμία της ίδιας της Κίλι Σφακιανάκη.

Μετά την τελετή, η σορός της θα μεταφερθεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου θα πραγματοποιηθεί η αποτέφρωση, όπως επίσης επιθυμούσε η εκλιπούσα.

«Έχει αποφασιστεί από το οικογενειακό περιβάλλον και η κηδεία θα γίνει τελικά στην Αθήνα. Ήταν δική της επιθυμία. Η Κίλι θα συνοδευτεί από τα παιδιά της, τον Νότη Σφακιανάκη, σε πάρα πολύ στενό οικογενειακό κύκλο και θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.





