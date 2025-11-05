Στην Αθήνα και σε στενό κύκλο η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη – Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα

Η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη αποφάσισε η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, σε ιδιωτική τελετή, σύμφωνα με την επιθυμία της εκλιπούσας για αποτέφρωση.

Στην Αθήνα και σε στενό κύκλο η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη - Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα
05 Νοέ. 2025 12:35
Pelop News

Νέες πληροφορίες σχετικά με την κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη, συζύγου του γνωστού τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας το πρωί της Τετάρτης (5 Νοεμβρίου 2025).

Όπως αποκάλυψε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η οικογένεια του τραγουδιστή –ο ίδιος και τα δύο παιδιά τους, Απόλλωνας και Αφροδίτη– αποφάσισαν η τελετή να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ημέρα και η ώρα της κηδείας δεν έχουν ανακοινωθεί, ωστόσο, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, η επιλογή της τοποθεσίας έγινε σύμφωνα με την επιθυμία της ίδιας της Κίλι Σφακιανάκη.

Μετά την τελετή, η σορός της θα μεταφερθεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου θα πραγματοποιηθεί η αποτέφρωση, όπως επίσης επιθυμούσε η εκλιπούσα.

«Έχει αποφασιστεί από το οικογενειακό περιβάλλον και η κηδεία θα γίνει τελικά στην Αθήνα. Ήταν δική της επιθυμία. Η Κίλι θα συνοδευτεί από τα παιδιά της, τον Νότη Σφακιανάκη, σε πάρα πολύ στενό οικογενειακό κύκλο και θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:17 Ψηφιακή τομή στις αγροτικές ενισχύσεις: Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα με το νέο Σχέδιο Δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
13:12 Σοκ στη Γαλλία: Οδηγός παρέσυρε πεζούς στο νησί Ολερόν – Δέκα τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση
13:09 Ο Προμηθέας υποδέχεται την Λέγκια και θέλει νίκη πρόκρισης
13:07 Πάτρα: Το Regional Growth Conference επιστρέφει το 2026 – Τρεις ημέρες διαλόγου, καινοτομίας και προοπτικής
13:02 Σωκράτης Φάμελλος: «Η νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι μήνυμα ελπίδας και προοδευτικής αλλαγής»
13:00 Πάτρα: Το 16ο Νηπιαγωγείο εκπέμπει σήμα κινδύνου – Καταγγελίες για αρουραίους και κατσαρίδες
12:56 Δ. Αχαϊα: Δείτε τα πρόστιμα για όσους καπνίζουν σε δημοτικά κτίρια
12:55 Σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ: Παραιτήσεις, εσωκομματική ένταση και καταγγελίες για «χρυσά» γραφεία και αυξήσεις
12:51 Ευρωζώνη: Απογειώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης για τον Οκτώβριο
12:46 Κίνα: Κίνηση τακτικής από τον Σι, «παγώνει» τους δασμούς στους δασμούς
12:43 Πάτρα: Διήμερη εθελοντική αιμοδοσία από το Επιμελητήριο Αχαΐας στη μνήμη του Ηλία Αραβαντινού ΦΩΤΟ
12:38 Υπόθεση Novartis: Διακόπηκε για τις 10 Νοεμβρίου η δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων «Σαράφη» και «Κελέση»
12:37 Εκλεισε ένας κύκλος 50 χρόνων για τον Γιάννη Ψαρρά
12:35 Στην Αθήνα και σε στενό κύκλο η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη – Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα
12:32 Πομπή ταξί προς το Υπουργείο: 48ωρη απεργία και συμβολική περικύκλωση κατά της νέας ΚΥΑ
12:27 Παρίσι: Γνωστός YouTuber ο ένας ληστής του Λούβρου, τι είπαν στις απολογίες τους
12:20 Επίσκεψη Ζελένσκι στην Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο – Σε αναμονή για την ημερομηνία και το πρόγραμμα
12:17 «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» – Ημερίδα απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο Καλαβρύτων
12:16 Και επίσημα ο Τζαμάκος στον πάγκο του Απόλλωνα
12:12 Αγρίνιο: Μισό κιλό κάνναβης εντόπισε ο «Sporty» – Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ