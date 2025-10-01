Στην Αθήνα σήμερα η Ευρωπαία Εισαγγελέας Κοβέσι για Τέμπη – ΟΠΕΚΕΠΕ, ποιους θα «δει»

Η επίσκεψη της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι  οργανώθηκε μετά από δική της πρωτοβουλία.

Στην Αθήνα σήμερα η Ευρωπαία Εισαγγελέας Κοβέσι για Τέμπη - ΟΠΕΚΕΠΕ, ποιους θα «δει»
01 Οκτ. 2025 9:04
Pelop News

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι αναμένεται να φθάσει στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 1/10/2025, και θα ξεκινήσει αλλεπάλληλες συναντήσεις με υπουργούς και τις εισαγγελικές αρχές της χώρας.

Στην κορυφή της ατζέντας είναι τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ελληνικής επικαιρότητας με το αίτημα των συγγενών για εκταφή των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος και τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Η επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι οργανώθηκε μετά από δική της πρωτοβουλία και είχε ενημερώσει ένα μήνα νωρίτερα την κυβέρνηση προκειμένου να προγραμματιστούν τα ραντεβού με τους υπουργούς. Έτσι η Ευρωπαία Εισαγγελέας θα ξεκινήσει τις επισκέψεις της σήμερα από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Παράλληλα η Λάουρα Λοβέσι θα επισκεφθεί και τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη. Στη συνάντηση αναμένεται να τεθεί το θέμα της στελέχωσης του Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα και συγκεκριμένα η αύξηση των εισαγγελέων που υπηρετούν σε αυτό, καθώς το τμήμα έχει αρκετές ανοιχτές υποθέσεις και οι εισαγγελείς πλέον δεν επαρκούν.

Στη συνέχεια η Ευρωπαία Εισαγγελέας θα δει από κοντά τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Δημήτρη Μάλλιο.

Αμέσως μετά η Ευρωπαία Εισαγγελέας θα μεταβεί στο γραφείο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει να δοθεί παράταση στην θητεία ορισμένων εν ενεργεία εισαγγελέων του Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι συγκεκριμένοι εισαγγελικοί λειτουργοί χειρίζονται εκκρεμείς υποθέσεις και η ολοκλήρωση της θητείας τους τώρα θα έφερνε μεγάλες καθυστερήσεις σε ανοιχτές υποθέσεις.

Αυτό που αναμένουν με ενδιαφέρον τα κυβερνητικά στελέχη είναι ποια ακόμη θέματα θα ανοίξει η Λάουρα Κοβέσι και ποια ερωτήματα θα θέσει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και την σύμβαση 717.

Η προσοχή, λοιπόν, στρέφεται στην συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει η Ευρωπαία Εισαγγελέας το πρωί της Πέμπτης 2/10/2025, στην οποία θα αναφέρει τα συμπεράσματα της από τις επαφές που είχε στην Αθήνα. Μετά αναμένεται να απαντήσει σε ερωτήσεις εφ’ όλης της ύλης των δημοσιογράφων.
