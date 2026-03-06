Στην Αθήνα τα νέα γυρίσματα για τον Μπραντ Πιτ, σε ποιο σημείο στήνεται σκηνικό

Δεν λέει να φύγει ο Μπραντ Πιτ από την Ελλάδα αφού τα γυρίσματα της ταινίας του δεν θα περιοριστούν στην Ύδρα και φτάνουν σήμερα (6/3/2026) μέχρι και το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο Αθηνών και την πλατεία Κοτζιά γύρω στις 11 το μεσημέρι.

Από σήμερα (6/3/2026) λοιπόν το κέντρο της Αθήνας θα έχει αέρα Χόλιγουντ με την παρουσία του Μπραντ Πιτ και η πλατεία Κοτζιά μεταμορφώνεται σε ένα τεράστιο υπαίθριο κινηματογραφικό στούντιο, προσελκύοντας τα βλέμματα των περαστικών που προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια ματιά από τα παρασκήνια της μεγάλης παραγωγής.

Ο Μπραντ Πιτ είχε προηγουμένως βρεθεί και στη Χαλκίδα πριν φτάσει στην Αθήνα, με τα γυρίσματα να συνεχίζουν μετά και στη Νέα Μάκρη και τον ηθοποιό να κάνει ένα μεγάλο «τουρ» στην Αττική. Φήμες επίσης λένε ότι μετά την Νέα Μάκρη το συνεργείο θα φτάσει μέχρι και το Λαύριο για κάποια γυρίσματα.

Η εικόνα στην πλατεία δίνει την εντύπωση μεγάλης παραγωγής. Δεκάδες τρέιλερ και φορτηγά φορτωμένα με σκηνικά, εξελιγμένο τεχνικό εξοπλισμό και κοστούμια έχουν καταλάβει τον χώρο, ενώ το σημείο αναφοράς δεν είναι άλλο από το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που λειτουργεί ως το προσωπικό καμαρίνι του ηθοποιού.

Πληροφορίες μάλιστα αποκαλύπτουν ότι τα γυρίσματα δεν θα περιοριστούν στην πλατεία και θα συνεχίσουν και στους παράπλευρους δρόμους της περιοχής.

