Στην Ινδονησία συγκρούστηκαν τρένα μέσα σε σιδηροδρομικό σταθμό, ΒΙΝΤΕΟ

Κόκκινος συναγερμός στην Ινδονησία σήμερα (27.04.2026) όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Μπεκάσι, περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από την Τζακάρτα . Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν αρκετοί άνθρωποι να τραυματιστούν, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σοβαρό ατύχημα με τα τρένα στην Ινδονησία συνέβη όταν αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο συρμό στον σιδηροδρομικό σταθμό Bekasi Timur και υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό επιβατών και την παροχή ιατρικής φροντίδας σε τραυματίες.

«Όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση επιβατών και προσωπικού, καθώς και στην παροχή φροντίδας στα θύματα», ανέφερε η Αν Πούρμπα, εκπρόσωπος Τύπου του ινδονησιακού οργανισμού σιδηροδρόμων (KAI).

Serem banget ini argo anggrek nubruk krl di stasiun bekasi timur pic.twitter.com/v1N6U0CVe3 — put (@piscesput) April 27, 2026



Τα αίτια της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

