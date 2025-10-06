Στην «Π» η πρώτη αντίδραση Πελετίδη στις δεσμεύσεις Κυρανάκη για τρένο

Η συζήτηση για την έλευση του τρένου στην Πάτρα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν θα μπορούσε άλλωστε αφού για περισσότερο από μία δεκαετία αναζητείται λύση και χρηματοδότηση. Φαίνεται όμως πως όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι αποφασισμένες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, μετά τις δύο ευρωπαϊκές αρνήσεις για χρηματοδότηση της υπογειοποιημένης γραμμής του τρένου προς την Πάτρα.

«Νέα λύση για το τρένο, θετικός για να τη βρούμε», δυνατό μήνυμα από την Πάτρα του Κ. Κυρανάκη, ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Την Κυριακή 5/10/2025, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 51 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, βρέθηκε στην Πάτρα ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και επανάφερε στην επικαιρότητα το θέμα.

Ο κ. Κυρανάκης ερωτήθηκε για το πως σκοπεύει να διαχειριστεί το θέμα της ολοκλήρωσης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής στην Πάτρα, δεδομένου ότι η πρόταση της Ελλάδας για χρηματοδότηση της υπογειοποίησης της γραμμής έχει απορριφθεί δύο φορές από την Κομισιόν και δεσμεύθηκε ότι θα επιστρέψει στην Πάτρα τον Νοέμβριο, για να διαβουλευτεί με τον περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη και τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, «προκειμένου να βρούμε μια νέα λύση. Είμαι θετικός για να την βρούμε και μέσα στον επόμενο μήνα θα κατέβω για διαβούλευση», είπε.

Ο κ. Κυρανάκης, στην ομιλία του, έκανε ιδιαίτερη μνεία και στον ΟΣΕ, τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο ασθενή που νοσεί βαριά», προσθέτοντας: «Προτεραιότητά μου είναι να μην ξαναχάσουμε ανθρώπινες ζωές. Δεσμεύομαι ότι θα ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και το τρένο θα έρθει στην Πάτρα, με συνεργασία όλων περιφερειάρχη, δήμαρχου και όσων έχουν άποψη για το θέμα».

Η «Π» καταγράφει σήμερα την πρώτη αντίδραση του δημάρχου Κώστα Πελετίδη.

«Ζητάμε εδώ και καιρό να κάνουμε συνάντηση. Το αίτημα έχει γίνει από εμάς γιατί θέλουμε να δούμε τι συμβαίνει. Επιπλέον, το επόμενο διάστημα θα έχουμε ένα ακόμα ραντεβού με το Υπουργείο καθώς υπάρχει ένα παράλληλο ζήτημα που επηρεάζεται από την έλευση του τρένου. Οπως είναι γνωστό, αυτή την περίοδο προχωρά η μελέτη για το παραλιακό μέτωπο και πρέπει να γνωρίζουμε για τη διέλευση του τρένου.

Σε αυτή τη συνάντηση πρέπει να δοθούν απαντήσεις γιατί ως γνωστόν οι μελέτες είναι ακριβές και προχωρούν. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια μελέτη που λέει για υπόγεια διέλευση του τρένου και μετά να ακυρωθεί. Μιλάμε για μελέτη που κοστίζει 4 εκατ. ευρώ.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να αποφεύγει ο ένας τον άλλο. Τα ανοικτά ζητήματα ψάχνουν απαντήσεις. Εμείς για τη μελέτη του παραλιακού μετώπου βασιστήκαμε στις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού. Με βάση αυτές δώσαμε εντολές στους μελετητές» τόνισε ο δήμαρχος.

Η συνάντηση του Νοεμβρίου, όπως φαίνεται, θα αποτελέσει σημείο καμπής για το μέλλον του σιδηροδρομικού έργου στην Πάτρα -ενός έργου που θα ευνοήσει τόσο τις μετακινήσεις των πολιτών, όσο και το εμπόριο της περιοχής αφού η σύνδεση του τρένου με το λιμάνι θα δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης που περιμένει η Αχαΐα εδώ και δεκαετίες.

