Στην Πάτρα η παράσταση «Βροχή τα Βέλη» 11-12/10

Στο Θέατρο Act, στην Πάτρα θα ανέβει η παράσταση «Βροχή τα Βέλη» το διήμερο

11 και 12/10/2025, με πρωταγωνιστές τους Στράτο Τζώρτζογλου και Ρούλα Κουτρουμπέλη

Ένα κοινωνικό έργο που αγγίζει τις σχέσεις των δύο φύλων, τους φόβους και τις αγωνίες του ανθρώπου, αλλά και τη δύναμη της αισιοδοξίας. Το χιούμορ και το γέλιο διαδέχονται τη συγκίνηση, σε ένα συνεχές παιχνίδι συναισθημάτων – όπως ακριβώς είναι η ίδια η ζωή μας.

Υπόθεση

Ένας άντρας γιορτάζει τα εξηκοστά του γενέθλια. Ενώ περιμένει τους καλεσμένους του, κάνει μια πρόβα για όλα όσα θέλει να μοιραστεί μαζί τους: τα παιδικά του χρόνια, το επάγγελμα του, τον γάμο του, τις γυναίκες της ζωής του, τους φόβους και τις αγωνίες του, τα λάθη, τις αλήθειες και τα ψέματά του.

Ως πού μπορούν να φτάσουν οι αποκαλύψεις του; Πόσα θα τολμήσει να πει; Και ποιοι θα έρθουν τελικά να του ευχηθούν;

Όπως ο ίδιος παραδέχεται: «Σ’ όλες τις ηλικίες μου, κλέβω τις εφηβείες μου, κι οι μόνες γοητείες μου, είναι οι αμαρτίες μου».

Δείτε το trailer: https://www.youtube.com/watch?v=GnxbAOduoBU

Συντελεστές

Κείμενο: Μηνάς Βιντιάδης

Σκηνοθεσία: Μανώλης Ιωνάς

Σκηνικά – Ενδυματολογία: Νίκος Κασαπάκης

Μουσική Σύνθεση: Γιάννης Ζουγανέλης

Χορογραφίες – Χορός: Ρούλα Κουτρουμπέλη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Παναγιώτης Αργυρόπουλος

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Κοστούμια: Τάκης Γιανννέτος – Δημήτρης Στρέπκος

Παραγωγή: @duke.productions & Σκηνή Ζωής

Πρωταγωνιστούν: Στράτος Τζώρτζογλου, Ρούλα Κουτρουμπέλη

Θέατρο Act

Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα

Ημέρες και Ώρες Παραστάσεων

Σάββατο 11 Οκτωβρίου, ώρα 21:00

Κυριακή 12 Οκτωβρίου, ώρα 19:00

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/periodeia-broxi-ta-veli/

Τιμές εισιτηρίων: 12 & 15 ευρώ

