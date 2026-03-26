Στην Πάτρα ο Θοδωρής Δεύτος για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου «Τα τρένα που δεν έφτασαν ποτέ»

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών, το βιβλιοπωλείο «Γωνιά του Βιβλίου – Παπαχρίστου» και οι εκδόσεις Χάρτινη Πόλη διοργανώνουν στην Πάτρα την παρουσίαση του νέου βιβλίου του συγγραφέα Θοδωρή Δεύτου, με τίτλο «Τα τρένα που δεν έφτασαν ποτέ».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, στις 7:30 το απόγευμα, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΠΗΝ, στην οδό Μαιζώνος 200, στην Πάτρα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο πρόεδρος του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών, δρ Αλέξανδρος Χάϊδας, καθώς και η αναγνώστρια Αφροδίτη Σκαλτσά – Δημητρακοπούλου. Αποσπάσματα από το έργο θα διαβάσει η ηθοποιός Ειρήνη Τρυφωνοπούλου, μέλος των «Ταξιδευτών της Πρόζας».

Τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά το χορωδιακό σύνολο «Τα Τραγούδια της Παρέας», ενώ μετά το τέλος της παρουσίασης ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

Το νέο μυθιστόρημα του Θοδωρή Δεύτου εκκινεί από μια σιδηροδρομική τραγωδία και ξεδιπλώνει μια ιστορία που απλώνεται στον χρόνο, στην απώλεια, στην ενοχή και στα τραύματα που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Η αφετηρία τοποθετείται στον Σεπτέμβριο του 1968, όταν μια σύγκρουση τρένων στο Δερβένι γίνεται το σημείο μηδέν για μια αλυσίδα ζωών που αλλάζουν για πάντα.

Μέσα σε ένα κοινωνικό τοπίο σιωπής και εσωτερικών ρωγμών, μια γυναίκα βγαίνει βαθιά σημαδεμένη από τα συντρίμμια, ενώ δύο αδέλφια οδηγούνται σε διαφορετικές διαδρομές ζωής, κουβαλώντας ένα κοινό κενό. Ο Μενέλαος παρασύρεται σε σκοτεινά μονοπάτια και σε παραβατικές συμπεριφορές, ενώ η Κοραλία μεγαλώνει προστατευμένη μέσα σε μια θετή οικογένεια, που της προσφέρει ασφάλεια αλλά της στερεί την αλήθεια για το παρελθόν της. Όταν, στα δεκατέσσερά της, μαθαίνει πως έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό, η επιθυμία της να τον αναζητήσει ανοίγει έναν δύσκολο δρόμο, γεμάτο εσωτερικές δοκιμασίες και οδυνηρές αποκαλύψεις.

Το βιβλίο, όπως προϊδεάζει και η θεματική του, κινείται γύρω από όσα έμειναν ανείπωτα, από πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ πραγματικά και από μορφές αγάπης που δεν καταλήγουν απαραίτητα στη λύτρωση.

Ο Θοδωρής Δεύτος γεννήθηκε στα Ιωάννινα, σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπηρέτησε για 32 χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση. Παράλληλα, ανέπτυξε έντονη κοινωνική και πολιτιστική δράση, έχοντας διατελέσει, μεταξύ άλλων, πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών Ιλίου, δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Ιλίου και πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου.

Η συγγραφική του παρουσία ξεκίνησε το 2004 με το λαογραφικό έργο «Ο Ηπειρώτικος γάμος», ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μια μακρά πορεία στη μυθοπλασία, με σειρά μυθιστορημάτων που τον καθιέρωσαν στο αναγνωστικό κοινό. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα έργα «Μη ρωτάς γιατί», «Σμύρνη, συγγνώμη», «Μήπως αγάπησα λάθος πατρίδα;», «Τραπεζούντα, το διαμάντι της Ανατολής», «Είμαι Πολίτισσα, τζάνουμ», «Το Πέρασμα Αντίκρυ», «Ο Αλεξιπτωτιστής ήταν δικός μας», «Ασπασία, το μυστικό της καπετάνισσας», «Η κραυγή του φεγγαριού», «Τα δάκρυα στέρεψαν» και «Γυναίκες από ατσάλι».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



