Στην Πάτρα οι αγώνες του Ερμή για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων

Την ευκαιρία να παίξει μπροστά στο κοινό της θα έχει η ομάδα βόλεϊ εφήβων του Ερμή Πατρών, καθώς οι αγώνες για την Προημιτελική φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος Κ21 θα γίνουν στην πόλη μας.

Η διοίκηση πήρε το «πράσινο φως» από την ΕΟΠΕ και στον Δ΄ όμιλο θα συμμετάσχει εκτός από τον Ερμή, ο Παναθηναϊκός, ο Μίλωνας και ο πρωταθλητής της Ζ περιφέρειας, ενώ οι αγώνες θα γίνουν στο «Κώστας Πετρόπουλος» το τριήμερο 12-14 Μαρτίου.

Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε από την ΕΟΠΕ και είναι το εξής:

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ (Γυμναστήριο «Κ. Πετρόπουλος» Πάτρα): Α.Σ.Π. Ερμής, Παναθηναϊκός Α.Ο., Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων, Πρωταθλητής Ζ’ Περιφέρειας.

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026

19.00: Πρωταθλητής Ζ’ Περιφέρειας – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

21.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Ερμής

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

19.00: Πρωταθλητής Ζ’ Περιφέρειας – Παναθηναϊκός Α.Ο.

21.00: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Σ.Π. Ερμής

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

12.00: Α.Σ.Π. Ερμής – Πρωταθλητής Ζ’ Περιφέρειας

14.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Οι αγώνες θα γίνουν με την συνδρομή της Περιφέρειάς, του ΠΕΑΚ Πατρών και του Δήμου Πατρέων οι οποίοι στήριξαν την προσπάθεια των “μπλε” για να διεκδικήσουν μια ιστορική πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας.

