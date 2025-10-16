Στην υποδοχή πρωτοετών του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού ο αντιπεριφερειάρχης Πάνος Σακελλαρόπουλος

Ο Αντιπεριφερειάρχης πρόσθεσε ότι η Περιφερειακή Αρχή στηρίζει ενεργά την τουριστική εκπαίδευση, καθώς μέσα από συνεργασίες με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσειςδημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης.

Στην υποδοχή πρωτοετών του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού ο αντιπεριφερειάρχης Πάνος Σακελλαρόπουλος
16 Οκτ. 2025 17:23
Pelop News

Στην εκδήλωση για την υποδοχή πρωτοετών του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, παρευρέθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Πάνος Σακελλαρόπουλος, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του προέδρου του τμήματος , αναπληρωτή καθηγητή Δρ. Απόστολου Ραφαηλίδη.

Κατά το χαιρετισμό του, ο κ. Σακελλαρόπουλος, αναφέρθηκε στις τρέχουσες τάσεις του τουρισμού και ειδικότερα στις δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Μέσα από το brand “Olympian Land”, προβάλλουμε τη γη μας — την Ολυμπία, την Αχαΐα, την Αιτωλοακαρνανία, την Ηλεία — ως Γη των Συμβόλων, που ενώνει τον πολιτισμό, τη φύση, τη γαστρονομία, την ιστορία και τη φιλοξενία. Σας ενθαρρύνω να δείτε τον τουρισμό όχι μόνο ως επάγγελμα, αλλά ως αποστολή. Να γίνετε πρεσβευτές της χώρας μας, δημιουργοί εμπειριών, φορείς ποιότητας και σεβασμού προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Γιατί ο τουρισμός του αύριο χρειάζεται νέους ανθρώπους με φαντασία, ευαισθησία και πίστη στις αξίες της φιλοξενίας».

Ο Αντιπεριφερειάρχης πρόσθεσε ότι η Περιφερειακή Αρχή στηρίζει ενεργά την τουριστική εκπαίδευση, καθώς μέσα από συνεργασίες με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσειςδημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης.

Ευχήθηκε στους πρωτοετείς «δημιουργική φοιτητική διαδρομή γεμάτη γνώση, έμπνευση και ευκαιρίες- στην Πάτρα – στην πόλη που εμπνέει, ανανεώνει και πρωτοπορεί» κι ευχήθηκε οι φοιτητές να αγαπήσουν τον τόπο που θα περάσουν τα φοιτητικά τους χρόνια και με τις φρέσκιες ιδέες τους να συμβάλλουν στην ανάδειξή του.

Στην υποδοχή πρωτοετών του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού ο αντιπεριφερειάρχης Πάνος Σακελλαρόπουλος

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:15 «Ο θείος μου “πέθαινε” για τον επιστάτη, του είχε αγοράσει Mercedes»,μαρτυρία της ανιψιάς του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα
20:05 Ο Βαβαρούτας «σφυρίζει» στο Αχαϊκή – Ατρόμητος
20:00 Ριζικές αλλαγές στις σχολικές εκδρομές: Ψάχνουν τη χρυσή τομή γονείς και εκπαιδευτικοί!
19:53 Χριστόπουλος στον peloponnisos FM 103.9: «Κάναμε ανανέωση, βάρος στα νέα παιδιά»
19:43 MRB: Αρνητική «ψήφος» από το 62,5% για τους χειρισμούς στην υπόθεση Ρούτσι
19:33 Έρχονται βροχές και καταιγίδες! Ο καιρός αύριο Παρασκευή 17/10/2025
19:21 Φοινικούντα: Το who is who των δολοφόνων, είχαν το προσωπείο του «καλού» παιδιού
19:11 «Θα είμαστε πάντα μαζί» η Φωτεινή Πετρογιάννη συγκλονίζει για τον θάνατο του πατέρα της
19:00 Η (περιορισμένη) απήχηση Σαμαρά και Τσίπρα
18:53 Μητέρα 43 χρόνων με δύο παιδιά βρέθηκε νεκρή, βάζοντας τέλος στη ζωή της!
18:43 «Κόκκινη» πρόταση βόμβα για δανεισμού του Σορτς!
18:31 Κορονοϊός: Τρεις νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα, στα ύψη το ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα
18:23 Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οβίδα από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο
18:15 5 νέα βραβεία για την Lidl Ελλάς στα Hellenic Responsible Business Awards 2025
18:11 Ο απίθανος λόγος που ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν χρησιμοποιήθηκε με τη Βιλερμπάν ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Πάτρα: Ο Δήμος δημιουργεί Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Αγία Σοφία
17:55 Ν. Κορδός: «Κάθε πρεμιέρα κρύβει μεγάλη προσμονή και “κινδύνους”, αλλά στόχος μας η νίκη»
17:47 Υπουργείο Ανάπτυξης: 50,8 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες για αποπληρωμή παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων
17:46 «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω εγώ…», συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τις απολογίες στο φονικό στη Φοινικούντα
17:31 Γιατί μοναχός από τη Ρωσία συνελήφθη στο «Μακεδονία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ