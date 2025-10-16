Στην υποδοχή πρωτοετών του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού ο αντιπεριφερειάρχης Πάνος Σακελλαρόπουλος

Στην εκδήλωση για την υποδοχή πρωτοετών του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, παρευρέθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Πάνος Σακελλαρόπουλος, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του προέδρου του τμήματος , αναπληρωτή καθηγητή Δρ. Απόστολου Ραφαηλίδη.

Κατά το χαιρετισμό του, ο κ. Σακελλαρόπουλος, αναφέρθηκε στις τρέχουσες τάσεις του τουρισμού και ειδικότερα στις δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Μέσα από το brand “Olympian Land”, προβάλλουμε τη γη μας — την Ολυμπία, την Αχαΐα, την Αιτωλοακαρνανία, την Ηλεία — ως Γη των Συμβόλων, που ενώνει τον πολιτισμό, τη φύση, τη γαστρονομία, την ιστορία και τη φιλοξενία. Σας ενθαρρύνω να δείτε τον τουρισμό όχι μόνο ως επάγγελμα, αλλά ως αποστολή. Να γίνετε πρεσβευτές της χώρας μας, δημιουργοί εμπειριών, φορείς ποιότητας και σεβασμού προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Γιατί ο τουρισμός του αύριο χρειάζεται νέους ανθρώπους με φαντασία, ευαισθησία και πίστη στις αξίες της φιλοξενίας».

Ο Αντιπεριφερειάρχης πρόσθεσε ότι η Περιφερειακή Αρχή στηρίζει ενεργά την τουριστική εκπαίδευση, καθώς μέσα από συνεργασίες με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσειςδημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης.

Ευχήθηκε στους πρωτοετείς «δημιουργική φοιτητική διαδρομή γεμάτη γνώση, έμπνευση και ευκαιρίες- στην Πάτρα – στην πόλη που εμπνέει, ανανεώνει και πρωτοπορεί» κι ευχήθηκε οι φοιτητές να αγαπήσουν τον τόπο που θα περάσουν τα φοιτητικά τους χρόνια και με τις φρέσκιες ιδέες τους να συμβάλλουν στην ανάδειξή του.

