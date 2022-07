Στις 14:00 το διάγγελμα Τζόνσον – Θα ανακοινώσει την παραίτησή του

Πολλά τα ερωτηματικά γύρω από τη πιθανότητα παραίτησης του Μπόρις Τζόνσον και για το τι μέλλει γενέσθαι στην ηγεσία της πρωθυπουργίας στη Βρετανία.

Το υπουργικό συμβούλιο είναι διχασμένο σχετικά με το εάν ο Μπόρις Τζόνσον πρέπει να παραμείνει ή όχι μέχρι να διοριστεί νέος ηγέτης των Συντηρητικών τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα.

Μπόρις Τζόνσον: Σε επικοινωνία με την βασίλισσα Ελισάβετ – Διάγγελμα μέσα στην μέρα

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε πως ο πρωθυπουργός συμφώνησε να παραιτηθεί μετά από μια χιονοστιβάδα παραιτήσεων, παραμένοντας ωστόσο στη θέση του μέχρι να οριστεί νέος ηγέτης του κόμματος μετά το συνέδριο στις αρχές Οκτωβρίου.

Βρετανία: Παραιτείται ο Μπόρις Τζόνσον

Evict TODAY or he'll cause CARNAGE, even now he's playing for time & will try to stay

No 'dignity', no 'interim while leadership contest'.

Raab shd be interim PM by evening

— Dominic Cummings (@Dominic2306) July 7, 2022