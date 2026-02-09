Στις 30 Μαρτίου στο εδώλιο ο συνδικαλιστής «Φραπές»: Δίκη για απείθεια και ανοιχτή δεύτερη δικογραφία

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έχει προγραμματιστεί για τις 30 Μαρτίου η δίκη του συνδικαλιστή Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και με το προσωνύμιο «Φραπές», ο οποίος κατηγορείται για το πλημμέλημα της απείθειας.

Η δίωξη ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και αφορά τη στάση που κράτησε όταν κλήθηκε αρχικά να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε δεν εμφανίστηκε, επιλέγοντας να αποστείλει υπόμνημα στο οποίο επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ βουλευτών, με αποτέλεσμα η υπόθεση να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, ώστε να εξεταστεί αν πράγματι είχε δικαίωμα να μην καταθέσει ή αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απείθειας.

Παράλληλα, σε εκκρεμότητα βρίσκεται και δεύτερη δικογραφία σε βάρος του για πιθανή ψευδή κατάθεση, η οποία σχετίζεται με όσα φέρεται να ανέφερε όταν τελικά εμφανίστηκε ενώπιον της ίδιας εξεταστικής επιτροπής, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



