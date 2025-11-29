Στις ΗΠΑ η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα για μια «αξιοπρεπή ειρήνη»

Επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας έχει τεθεί τώρα ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ έπειτα από αλλαγές της τελευταίας στιγμής εν μέσω χιονοστιβάδας σκανδάλου διαφθοράς στο Κίεβο.

29 Νοέ. 2025 21:29
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν για την Ουάσινγκτον προκειμένου να επιδιώξουν μια «αξιοπρεπή ειρήνη» και ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε από τη Ρωσία το 2022.

Επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας έχει τεθεί τώρα ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ έπειτα από αλλαγές της τελευταίας στιγμής εν μέσω χιονοστιβάδας σκανδάλου διαφθοράς στο Κίεβο.

Η αποστολή είναι σαφής, έγραψε ο Ζελένσκι στο X: «να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος».

Μετά την παραίτηση χθες, Παρασκευή, του προσωπάρχη του Άντριι Γερμάκ εν μέσω έρευνας για διαφθορά, ο πρόεδρος όρισε τον Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργό Άμυνας, να ηγηθεί της αντιπροσωπείας.

Η χώρα του μιλάει στις ΗΠΑ με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο που είναι δυνατό, είπε ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι «η Ουκρανία εργάζεται για μια αξιοπρεπή ειρήνη».

Με επιμονή του Κιέβου, το σχέδιο 28 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρήθηκε στη διάρκεια συνομιλιών στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται κάποια αμφιλεγόμενα ζητήματα για να επιλυθούν στην Ουάσινγκτον.

Επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας ήταν αρχικά ο άνθρωπος-δεξί χέρι του Ζελένσκι, ο Γερμάκ, που παραιτήθηκε έπειτα από έρευνα στο σπίτι του σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς. Ο Ζελένσκι εξέδωσε ακολούθως διάταγμα αναδιοργανώνοντας την ομάδα.

Το όνομα του Ουμέροφ έχει αναφερθεί επίσης σε σχέση με την έρευνα για διαφθορά, όμως ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμιξη.

Είχε επίσης διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά σε αρκετές περιπτώσεις φέτος, με αποτελέσματα στα οποία περιλαμβάνονταν ανταλλαγές αιχμαλώτων και σορών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

Ο προηγούμενος επικεφαλής της διαπραγματευτικές ομάδας, ο Γερμάκ, είχε απορρίψει την απαίτηση της Ρωσίας για εδαφικές παραχωρήσεις στην ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς της Ουκρανίας ως προϋπόθεση για την ειρήνη.

