Στις ΗΠΑ ο Σταύρος Παπασταύρου για την ενεργειακή ασφάλεια

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του και θα συμμετάσχει σε διεθνές πάνελ υπουργών Ενέργειας

23 Σεπ. 2025 10:34
Pelop News

Αναχωρεί σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Atlantic Council, με κύριο θέμα την «Ενεργειακή Ασφάλεια στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. Παπασταύρου θα έχει διμερή συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright. Παράλληλα, θα συμμετάσχει σε πάνελ με εκπροσώπους από Λιθουανία, Εσθονία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τσεχία, συζητώντας κρίσιμα θέματα ενεργειακής συνεργασίας και ασφάλειας στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός θα έχει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων, ενισχύοντας τους δεσμούς με την ελληνική κοινότητα στις ΗΠΑ.
