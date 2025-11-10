Στις καθυστερήσεις με γκολ από την... Αχαΐα η Καλλιθέα την Ηλιούπολη

Με γκολ του Ανδρέα Βασιλόγιαννη στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης, η Καλλιθέα επιβλήθηκε της Ηλιούπολης με 1-0 στα Ψαχνά, στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής στον Β΄ όμιλο της Super League 2.

Η νικήτρια έφτασε στους 16 βαθμούς κι έπιασε την Μαρκό στην τρίτη θέση, ενώ ο σύλλογος των νοτίων προαστίων παρέμεινε στους 4 και είναι προτελευταίος.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

Χανιά – Πανιώνιος 0-2

Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β αναβολή

Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου 2-0

Παναργειακός – Μαρκό 0-1

Ηλιούπολη – Καλλιθέα 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

1. Καλαμάτα 23

2. Πανιώνιος 21

3. Καλλιθέα 16

4. Μαρκό 16

5. Ολυμπιακός Β 13 -8αγ.

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 9 -8αγ.

8. Χανιά 6

9. Ηλιούπολη 4

10. Παναργειακός 3

Επόμενη αγωνιστική (10η):

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’

Ελλάς Σύρου – Χανιά

Παναργειακός – Ηλιούπολη

Μαρκό – Καλαμάτα

Athens Kallithea – Αιγάλεω

