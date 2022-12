Στίβεν Τάιλερ: Ο frontman των Aerosmith κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο

Εάν έχεις αγαπήσει έστω λίγο τη μουσική σε γενικό επίπεδο, έχεις αγαπήσει και τη ροκ των Aerosmith, γι’αυτό είναι τεράστιο σοκ η αποκάλυψη πως ο frontman της μπάντας κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση και αποπλάνηση ανηλίκου.

ΟΣτίβεν Τάιλερ, που είναι frontman του γνωστού συγκροτήματος Aerosmith κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση και αποπλάνηση ανηλίκου από μια γυναίκα που κατέθεσε αγωγή, ισχυριζόμενη ότι είχε σχέση μαζί του, όταν ήταν έφηβη. Η Τζούλια Χόλκομπ, αναφέρει ότι ο Τάιλερ έπεισε τη μητέρα της να του παραχωρήσει την κηδεμονία, όταν εκείνη ήταν 16 ετών, κάτι που άνοιξε το δρόμο για τη σεξουαλική σχέση τους από το 1973 έως το 1976, σύμφωνα με πληροφορίες του Rolling Stone. Ο Τάιλερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1948, ήταν τότε 20 ετών.

Η Χόλκομπ, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα «Rolling Stone», δεν κατονομάζει τον Τάιλερ στη μήνυση, αντ’ αυτού χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα. H Τζούλια Χόλκομπ ισχυρίζεται ότι ήταν «ανίκανη να αντισταθεί» στη «δύναμη, τη φήμη και την ουσιαστική οικονομική ικανότητα» του Τάιλερ, ενώ εκείνος την έπεισε για μια ρομαντική σχέση.

Το «Rolling Stone» αναφέρει επίσης ότι τα απομνημονεύματα του Τάιλερ, που κυκλοφόρησαν το 2011 με τίτλο «Does the Noise in My Head Bother You?», αναφέρονται στη σχέση με μία 16χρονη, ενώ στις ευχαριστίες αναγράφεται και το όνομα της Τζούλια Χόλκομπ. Η Χόλκομπ είχε στο παρελθόν μιλήσει για τη σχέση που μοιραζόταν με τον πρώην κριτή του «American Idol», τον οποίο γνώρισε μετά σε μια συναυλία των Aerosmith στο Όρεγκον, λίγο αφότου έκλεισε τα 16. Τότε, αφού σύναψαν ερωτική σχέση, τον ακολούθησε στο Σιάτλ, με τον Τάιλερ να αναλαμβάνει την κηδεμονία της γύρω στο 1974.

«Είχε αναφέρει ότι ήθελε χαρτιά κηδεμονίας για να μπορώ να ταξιδεύω μαζί του όταν ήταν σε περιοδεία» τόνισε η Χόλκομπ στο LifeSiteNews.com. «Του είχα πει ότι η μητέρα μου δεν θα με δώσει σε αυτόν. Τον ρώτησα πώς την έπεισε να το κάνει. Μου είπε: “Της είπα ότι το χρειάζομαι για να γραφτείς στο σχολείο”».

Exclusive: In a lawsuit filed this week, Steven Tyler has been accused of sexually assaulting a minor and coercing her into getting an abortion.https://t.co/zH4v7ElRRn

— Rolling Stone (@RollingStone) December 30, 2022